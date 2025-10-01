Лукашенко подарили модельку «Орешника» вместо баллистики? 5 1.10.2025, 19:18

Ранее россияне диктатору поставили куст орешника.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко, вероятно, впервые показал, как выглядит российская баллистическая ракета средней дальности «Орешник».

Об этом сообщает Defense Express.

Издание обратило внимание, что во время встречи с премьером Кыргызстана Лукашенко поставил у себя в кабинете модельку пусковой установки. С большой долей вероятностью, это был «Орешник».

Как пишет Defense Express, для того, чтобы моделька «Орешника» попала в кадр, были сделаны фото с очень специфической композицией, на которых Лукашенко и премьера Кыргызстана разместили в самом углу.

Журналисты оборонного портала утверждают, что исходя из фото можно сделать вывод, что шасси «Орешника» - МЗКТ-79291, которое производит «Минский завод колесных тягачей».

Именно этот производитель обеспечивает шасси для всех грунтовых ракетных комплексов стратегического назначения РФ, а также для других ракетных комплексов, в том числе «Искандер».

По информации Defense Express, шасси МЗКТ-79291 начали разрабатывать еще в начале 2010-х годов для ракетного комплекса РС-26 «Рубеж». В России этот проект называли «легкой» межконтинентальной ракетой, в то время как на Западе считали его нарушением договора РСМД и фактически ракетой средней дальности.

Точная грузоподъемность МЗКТ-79291 с формулой колес 12×12 не указывалась. Однако при попытках создать российский аналог на базе КамАЗ-78509 с той же схемой грузоподъемность декларировали на уровне 50 тонн и отмечали, что это на 10 тонн меньше, чем у белорусской машины. Следовательно, можно предположить, что грузоподъемность МЗКТ-79291 составляет около 60 тонн.

Как сообщал Charter97.org, ранее Лукашенко уже просил Путина разместить в стране новейший российский ракетный комплекс «Орешник». Посольство РФ ответило на просьбу узурпатора и доставило в Беларусь куст орешника.

