Возле Фаниполя опрокинулась самоходная машина
- 1.10.2025, 19:36
- 1,672
Поезда в сторону Барановичей опаздывают.
Во время работ на перегоне Койданово-Фаниполь на пути упала автомотриса — самоходный железнодорожный вагон. Из-за этого некоторые поезда следуют с задержкой, сообщает Белорусская железная дорога.
Угрозы безопасности движения поездов нет, никто не пострадал. Для устранения последствий произошедшего направлен восстановительный поезд.
«В связи со случившимся в настоящее время поезда на участке Минск-Барановичи следуют с отклонением от установленного графика движения от 15 до 40 минут. Белорусская железная дорога принимает оперативные меры по вводу поездов в график», — сообщили в железной дороге.