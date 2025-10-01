закрыть
Возле Фаниполя опрокинулась самоходная машина

  • 1.10.2025, 19:36
Возле Фаниполя опрокинулась самоходная машина
Поезда в сторону Барановичей опаздывают.

Во время работ на перегоне Койданово-Фаниполь на пути упала автомотриса — самоходный железнодорожный вагон. Из-за этого некоторые поезда следуют с задержкой, сообщает Белорусская железная дорога.

Угрозы безопасности движения поездов нет, никто не пострадал. Для устранения последствий произошедшего направлен восстановительный поезд.

«В связи со случившимся в настоящее время поезда на участке Минск-Барановичи следуют с отклонением от установленного графика движения от 15 до 40 минут. Белорусская железная дорога принимает оперативные меры по вводу поездов в график», — сообщили в железной дороге.

