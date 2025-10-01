Представьте, на ФСБ упадет Tomahawk 2 Марк Фейгин

1.10.2025, 19:45

Вы понимаете, какой праздник будет?

Кит Келлог расказал о разрешении использования американских средств для удара вглубь территории России. Мы многого не знаем, но если сняты ограничения на те средства, которые поставляются или будут поставляться, в том числе ракеты, где есть американские составляющие, то это – большое дело. Если же это всего пролог заявления о том, что «ограничений нет», и вдруг появятся Tomahawk – то уже, конечно, сигнал для Москвы.

То, что сказал накануне Джей Ди Вэнс о поставке Tomahawk – а он вообще ни разу не симпатизирует Киеву, будем честны, – важно. Мы слышали от него разное, были и официальные мнения, и высказывания «от себя», но симпатии к Украине у него явно нет. Думаю, что Вэнсу и Келлогу Трамп сказал: «Выйдите оба и скажите это. Пусть Путин услышит».

Почему? Я объясню. Потому что россияне с провокациями в отношении Европы явно переборщили. И, уверовав в свою безнаказанность, решили продолжать. Видимо, этого не стоило делать. Из Европы посыпались голоса. «Не, ну что творится вообще? Дональд, ты как бы видишь, что происходит? Мы остановили аэропорты, не работаем, теряем деньги, и это все не кошерно ни разу».

Скорее всего, ему не нашлось ничего ответить, кроме как: «Окей, решайте вопрос, только на меня не наседать».

Нужно отследить, что происходит в Америке. А там ситуация острая. По последним опросам, 60–70% американцев поддерживают передачу вооружений Украине. Как Трамп это может игнорировать?

Как он может игнорировать, что при обстрелах убили девочку полуторагодовалую. Двенадцатилетнюю девочку. Уничтожили полуквартал в Киеве.

Может, Меланья к нему приходит, может, другие и говорят: «Послушай, это, конечно, хорошо, мы даем Patriot. Но это только для того, чтобы сбить ракеты. Какая-то из них все равно прилетит и все равно убъет другую двенадцатилетнюю девочку».

Способ остановить это – начать бить по Москве. Потому что перестанут бить по Киеву, а начнут бить по Львову, Кировограду или Запорожью. Это что, лучше что ли, если теперь там будут убивать двенадцатилетних девочек?

Повторяю: способ решения не в том, чтобы дать противоракеты Patriot. Этого мало. Нужно наказать. Нужно сделать так, чтобы американская ракета прилетела, разрушила Крымский мост, Спасскую башню, залетела в МИД, ФСБ. Представьте, на ФСБ упадет Tomahawk? Вы понимаете, какой праздник будет? Никто не останется в стороне. Поэтому, я думаю, сейчас идут интенсивные переговоры Москвы и Вашингтона. И Вашингтон сейчас непублично уговаривает Путина пойти на компромисс. Видимо, это происходит при внутреннем давлении на Трампа, что сказывается и на его рейтингах – невысоких. Они не упали до ноля, там не 13%, как у Стармера, но тоже не очень. В следующем году будут выборы в палату представителей. Зачем Трампу так рисковать? И он хочет показать, что, собственно, еще эффективен.

Марк Фейгин, «Гордон»

