1 октября 2025, среда, 20:34
Гэри Олдмен стал рыцарем

  • 1.10.2025, 20:06
Гэри Олдмен стал рыцарем
Гэри Олдмен
Фото: AP

Церемонию посвящения провел принц Уильям.

Актер, который точно знаком каждому, стал рыцарем.

Принц Уильям посвятил Гэри Олдмена в рыцари по случаю дня рождения короля Карла III. Церемония состоялась во вторник, 30 сентября, в Виндзорском замке.

Актер известен своими ролями в фильмах «Дракула», «Леон», «Темный рыцарь», «Алая буква», «Гарри Поттер» и «Матильда». Правительство Великобритании отметило заслуги 67-летнего Олдмена в популяризации британского кинематографа и укреплении имиджа страны.

«Его вклад в привлечение международной аудитории к британскому кинопроизводству и «бренду Британии» чрезвычайно значителен. В 2012 году он был назван самым кассовым актером в истории кино», – говорится в сообщении.

За 45 лет карьеры сэр Гэри Олдмен воплотил десятки персонажей.

Образ Уинстона Черчилля в фильме «Темные времена « принес ему «Оскар» за лучшую мужскую роль в 2018 году, а работа в сериале «Медленные лошади» – несколько номинаций на премиях «Эмми» и «Золотой глобус».

О том, что Олдмена удостоили рыцарского звания по случаю дня рождения короля Карла III, стало известно еще в июне, но церемонию провели лишь осенью.

