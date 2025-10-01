Госдеп США обвинил Лукашенко в торговле людьми 1 1.10.2025, 20:11

Вашингтон требует от режима прекратить перевозку украинских детей и вернуть их родным.

Власти Беларуси должны прекратить организованную перевозку украинских детей и принять все меры для их безопасного возвращения к родителям или опекунам. Об этом говорится в ежегодном докладе Госдепа США о торговле людьми за 2025 год, передает «Зеркало».

В докладе отмечается, что Беларусь не соответствует минимальным стандартам по устранению проблемы торговли людьми и власти не прилагают значительных усилий для достижения этой цели. Беларусь из трех групп стран отнесена к третьей, включающей Афганистан, Иран, Китай, КНДР, Камбоджу, Россию, Эритрею, Судан и другие.

Среди признаков торговли людьми со стороны белорусских властей в Госдепе называют перемещение на территорию Беларуси украинских детей, оставшихся без сопровождения, и въезд в нашу страну с последующим транзитом в ЕС граждан третьих стран и лиц, ищущих убежища.

В целом в Беларуси, по мнению авторов доклада, большинство жертв — это мужчины, подвергающиеся принудительному труду в России.

Авторы доклада рекомендовали официальному Минску «прекратить организованную перевозку украинских детей» и обеспечить их безопасное возвращение к родителям или опекунам.

Кроме того властям посоветовали «уточнить в уголовном кодексе, что никакое наказание, связанное с принудительным трудом, не может применяться за мирное выражение политических взглядов», а также «повысить осведомленность о добровольном характере субботников».

Напомним, 17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей на территорию Российской Федерации.

В июне 2023 года белорусские демсилы передали в МУС материалы о причастности властей Беларуси к незаконному вывозу детей из Украины. В сентябре 2024 года Латушко заявил, что, по собранным на тот момент данным, депортации на территорию Беларуси было подвергнуто свыше 3,5 тысячи детей из более чем 20 населенных пунктов, находящихся на оккупированных территориях Украины.

В октябре прошлого года был опубликован доклад правозащитных организаций «Украденное детство», в котором подробно описано то, как белорусские власти «перевозят, проводят индоктринацию, перевоспитывают и милитаризируют украинских детей в интересах российской государственной политики искоренения украинской национальной и культурной идентичности».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com