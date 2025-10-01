Китаец всего за год неплохо выучил белорусский язык 1.10.2025, 20:18

Видео.

25—27 сентября в Берлине состоялся XII Международный конгресс белорусистов. Его участником был китайский исследователь Ван Чжиюань, среди интересов которого и белорусские диалекты.

На своей странице в Facebook Ван Чжиюань рассказал о конгрессе.

«Честно говоря, мой белорусский пока что очень скромный: я учил язык только год, да и последний раз занимался им два года назад. Но этот конгресс стал для меня действительно ценным опытом, и я буду продолжать работать над собой, чтобы в будущем выступать еще лучше», — написал он.

Ван Чжиюань сообщил, что живет в Мюнхене и пишет докторскую диссертацию по славистике.

Белорусский язык он начал изучать во время двух семестров курсов в Варшаве и Кракове. Именно тогда у него появился особый интерес к белорусскому языку и культуре.

