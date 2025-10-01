закрыть
1 октября 2025, среда, 20:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Китаец всего за год неплохо выучил белорусский язык

  • 1.10.2025, 20:18
Китаец всего за год неплохо выучил белорусский язык

Видео.

25—27 сентября в Берлине состоялся XII Международный конгресс белорусистов. Его участником был китайский исследователь Ван Чжиюань, среди интересов которого и белорусские диалекты.

На своей странице в Facebook Ван Чжиюань рассказал о конгрессе.

«Честно говоря, мой белорусский пока что очень скромный: я учил язык только год, да и последний раз занимался им два года назад. Но этот конгресс стал для меня действительно ценным опытом, и я буду продолжать работать над собой, чтобы в будущем выступать еще лучше», — написал он.

Ван Чжиюань сообщил, что живет в Мюнхене и пишет докторскую диссертацию по славистике.

Белорусский язык он начал изучать во время двух семестров курсов в Варшаве и Кракове. Именно тогда у него появился особый интерес к белорусскому языку и культуре.

«Но этот конгресс стал для меня действительно ценным опытом, и я буду продолжать работать над собой, чтобы в будущем выступать еще лучше», — написал он.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина
Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип