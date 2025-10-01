закрыть
1 октября 2025, среда, 20:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси подскочили цены на драгметаллы

  • 1.10.2025, 20:23
В Беларуси подскочили цены на драгметаллы

Заметен рост трех основных металлов.

С 1 октября 2025 года установлены новые расчетные цены на драгоценные металлы, принимаемые в Госфонд. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства финансов.

Исключение составляют драгметаллы, используемые при проведении банковских операций.

Золото выросло в цене на Br41,44. Теперь за 1 г указанного драгоценного металла придется отдать Br359,41. Это третье подорожание золота за три месяца.

Стоимость серебра выросла на 74 копейки. Грамм этого металла теперь оценивается в Br4,36.

Платина с начала октября стала дороже на Br20,09. Сейчас – Br145,86 за 1 г.

Цены на другие драгметаллы (в рублях за 1 г металла в чистоте) следующие:

палладий – Br116,21

родий – Br677,80

рутений – Br87,90

иридий – Br444,22

осмий – Br37,81.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина
Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип