В Беларуси подскочили цены на драгметаллы
- 1.10.2025, 20:23
Заметен рост трех основных металлов.
С 1 октября 2025 года установлены новые расчетные цены на драгоценные металлы, принимаемые в Госфонд. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства финансов.
Исключение составляют драгметаллы, используемые при проведении банковских операций.
Золото выросло в цене на Br41,44. Теперь за 1 г указанного драгоценного металла придется отдать Br359,41. Это третье подорожание золота за три месяца.
Стоимость серебра выросла на 74 копейки. Грамм этого металла теперь оценивается в Br4,36.
Платина с начала октября стала дороже на Br20,09. Сейчас – Br145,86 за 1 г.
Цены на другие драгметаллы (в рублях за 1 г металла в чистоте) следующие:
палладий – Br116,21
родий – Br677,80
рутений – Br87,90
иридий – Br444,22
осмий – Br37,81.