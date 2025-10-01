В Беларуси подскочили цены на драгметаллы 1.10.2025, 20:23

Заметен рост трех основных металлов.

С 1 октября 2025 года установлены новые расчетные цены на драгоценные металлы, принимаемые в Госфонд. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства финансов.

Исключение составляют драгметаллы, используемые при проведении банковских операций.

Золото выросло в цене на Br41,44. Теперь за 1 г указанного драгоценного металла придется отдать Br359,41. Это третье подорожание золота за три месяца.

Стоимость серебра выросла на 74 копейки. Грамм этого металла теперь оценивается в Br4,36.

Платина с начала октября стала дороже на Br20,09. Сейчас – Br145,86 за 1 г.

Цены на другие драгметаллы (в рублях за 1 г металла в чистоте) следующие:

палладий – Br116,21

родий – Br677,80

рутений – Br87,90

иридий – Br444,22

осмий – Br37,81.

