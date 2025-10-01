Ракетный эсминец США впервые присоединился к миссии НАТО в Балтийском море
Цель операции — защита критически важной подводной инфраструктуры от диверсий.
Ракетный эсминец ВМС США USS Bulkeley начал патрулировать Балтийское море в рамках миссии НАТО Балтийский страж. Цель операции — защита критически важной подводной инфраструктуры от диверсий.
Об этом в среду, 1 октября, сообщило издание Business Insider.
Ранее в миссии участвовали только европейские корабли и самолеты, а американские морские патрульные самолеты P-8 Poseidon привлекались периодически. Привлечение Bulkeley стало первым случаем участия военного корабля США, добавляет издание.
НАТО запустило миссию в январе 2025 года после серии диверсий в регионе, связанных с Россией. По словам коммандера Объединенного морского командования НАТО Арло Абрахамсона, операция демонстрирует «гибкость и оперативность» сил Альянса.
Эсминцы класса Arleigh Burke, к которым относится Bulkeley, вооружены около 100 ракетными трубами и могут наносить удары крылатыми Tomahawk и выполнять противовоздушную оборону.
4 сентября транспортное агентство Швеции сообщало, что над Балтийским морем резко увеличилось количество помех с GPS, подозревается причастность России.
С 1 января по 28 августа транспортное агентство Швеции зарегистрировало в полтора раза больше нарушений работы. Агентство отчиталось о 733 случаях нарушения работы, в то время, как за весь 2024 год их было 495. Сообщения о проблемах работы навигационной системы поступают «почти ежедневно», говорится в отчете.
Также агентство отследило источник глушения сигналов к российской территории. Там собираются направить жалобу в Международную организацию гражданской авиации.