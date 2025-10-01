закрыть
1 октября 2025, среда, 22:06
Когда океаническое тепло согреет Беларусь?

  • 1.10.2025, 21:29
  • 1,948
Когда океаническое тепло согреет Беларусь?

Синоптики рассказали о температуре выше нормы.

Конец сентября успел удивить белорусов внезапными заморозками и резким понижением температуры, но уже совсем скоро температура воздуха поднимется. Синоптики рассказали, когда на территорию распространят свое влияние южные циклоны и придет океаническое тепло.

В Telegram-канале «Метеовайб» пояснили, что продолжительное время на Беларусь оказывает влияние антициклон, который блокирует западный перенос воздушных масс. На его южной периферии с восточными потоками в республику идет прохладная воздушная масса.

Но уже к ближайшим выходным, 4 и 5 октября, ситуация изменится. Центр антициклонального блока сместится восточнее, а на погоду в Беларуси повлияют южные ослабевающие циклоны.

Так, в субботу, 4 октября, большая часть Беларуси окажется в теплом секторе одного из южных циклонов – температура пойдет вверх. А в воскресенье, 5-го, передняя часть глубокого Атлантического циклона над югом Скандинавии усилит перемещение океанического тепла.

«По югу Беларуси в выходные температура может повыситься до +16°С», – рассказали в «Метеовайбе».

И уже на следующей неделе, с 6 по 12 октября, на территории страны восстановится привычный для нее западный перенос воздушных масс с умеренно теплой ветреной погодой и осадками.

Кстати, и угроза ночных заморозков станет значительно меньше до начала второй декады октября. По информации Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), средняя температура следующей недели может быть выше климатической нормы.

К слову, в Белгидромете подтвердили, что в субботу, 4 октября, будет теплее, чем в четверг и пятницу. По прогнозу синоптиков, днем в первый октябрьский выходной воздух прогреется до +9..+15°С, а по юго-востоку Беларуси даже до +17°С.

И местами по республике пройдут дожди в этот день.

