Когда океаническое тепло согреет Беларусь?
- 1.10.2025, 21:29
Синоптики рассказали о температуре выше нормы.
Конец сентября успел удивить белорусов внезапными заморозками и резким понижением температуры, но уже совсем скоро температура воздуха поднимется. Синоптики рассказали, когда на территорию распространят свое влияние южные циклоны и придет океаническое тепло.
В Telegram-канале «Метеовайб» пояснили, что продолжительное время на Беларусь оказывает влияние антициклон, который блокирует западный перенос воздушных масс. На его южной периферии с восточными потоками в республику идет прохладная воздушная масса.
Но уже к ближайшим выходным, 4 и 5 октября, ситуация изменится. Центр антициклонального блока сместится восточнее, а на погоду в Беларуси повлияют южные ослабевающие циклоны.
Так, в субботу, 4 октября, большая часть Беларуси окажется в теплом секторе одного из южных циклонов – температура пойдет вверх. А в воскресенье, 5-го, передняя часть глубокого Атлантического циклона над югом Скандинавии усилит перемещение океанического тепла.
«По югу Беларуси в выходные температура может повыситься до +16°С», – рассказали в «Метеовайбе».
И уже на следующей неделе, с 6 по 12 октября, на территории страны восстановится привычный для нее западный перенос воздушных масс с умеренно теплой ветреной погодой и осадками.
Кстати, и угроза ночных заморозков станет значительно меньше до начала второй декады октября. По информации Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), средняя температура следующей недели может быть выше климатической нормы.
К слову, в Белгидромете подтвердили, что в субботу, 4 октября, будет теплее, чем в четверг и пятницу. По прогнозу синоптиков, днем в первый октябрьский выходной воздух прогреется до +9..+15°С, а по юго-востоку Беларуси даже до +17°С.
И местами по республике пройдут дожди в этот день.