1 октября 2025, среда
В России ускорилась инфляция

  • 1.10.2025, 21:40
Товары дорожают.

Рост потребительских цен на неделе с 23 по 29 сентября ускорился до 0,13% после 0,08% неделей ранее. С начала года инфляция составила 4,29%, в годовом выражении — 8,01%.

В резюме Минэкономики РФ указано, что в сегменте продовольственных товаров цены за неделю выросли на 0,16%. Из публикации Росстата следует, что сильнее всего подорожали помидоры (+7,38%), куриные яйца (+2,4%), бананы (+1,28%). Подешевели репчатый лук (-2,2%), огурцы (-1,7%), яблоки (-1,5%).

Рост цен на непродовольственные товары составил 0,16%. В числе подорожавших товаров первой необходимости указаны хозяйственное мыло и сухие корма для животных (+0,4%), детские подгузники и спички (+0,3%).

В сфере услуг инфляция составила 0,08%. За неделю выросла стоимость проживания в пятизвездочных и четырехзвездочных отелях (+0,5%), стрижек мужских (+0,3%) и женских (+0,2%), восстановления зуба пломбой (+0,2%).

