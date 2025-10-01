закрыть
1 октября 2025, среда, 22:29
Ford выпустил последний Focus ST

1
  • 1.10.2025, 22:10
Ford выпустил последний Focus ST

Европейские автолюбители теряют еще одну легенду сегмента традиционных легковых автомобилей.

Ford официально завершил выпуск модели Focus ST. Последний экземпляр, окрашенный в красный цвет, сошел с конвейера завода в Саарлуи (Германия), сообщает Carscoops. Производитель не подготовил ни специальной серии, ни памятных знаков, которые подчеркнули бы важность момента.

Focus ST появился в 2002 году как ST170, заменив североамериканскую версию SVT, и за четыре поколения успел стать одним из самых популярных спортивных хэтчбеков в Европе. Актуальное поколение, представленное в 2019 году, оснащалось 2,3-литровым турбомотором EcoBoost на 276 л.с. и шестиступенчатой «механикой». Несмотря на отсутствие экстремальной мощности и полного привода, как у Focus RS, эта модель успешно конкурировала с Volkswagen Golf GTI, Renault Megane RS и Hyundai i30 N.

Однако конец Focus ST является лишь частью более широких изменений. Уже в ноябре Ford свернет производство всей линейки Focus, что будет означать фактический выход компании из сегмента традиционных легковых автомобилей в Европе. В ее региональном портфолио останутся исключительно кроссоверы и внедорожники.

