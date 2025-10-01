закрыть
«СВО идет по плану»

  • Денис Казанский
  • 1.10.2025, 22:17
«СВО идет по плану»

Топливный рынок РФ – в кризисе, которого он еще не видел.

Налеты украинских дронов, которые с начала августа поразили более двух десятков крупных нефтезаводов на территории РФ, толкнули российский топливный рынок в кризис, которого он еще не видел.

По состоянию на 28 сентября на НПЗ по всей стране простаивали 38% мощностей по первичной переработке нефти, или 338 тыс. тонн в сутки.

Совокупный объем мощностей, доступных для производства бензина и дизтоплива, упал на 6% в августе и еще на 18% – в сентябре. Масштаб простоев на НПЗ стал исторически беспрецедентным: он превысил рекорд августа (23%, 206 тыс. тонн в сутки), а также предыдущие рекорды мая 2022 года (196 тыс. тонн в сутки) и мая 2020-го (164 тыс. тонн).

Примерно 70% простоев, согласно подсчетам, стали результатом атак беспилотников: на конец сентября они вывели из строя примерно четверть российской нефтепереработки, или около 236 тыс. тонн в сутки.

Неплохо так «СВО идет по плану».

Денис Казанский, Facebook

