«СВО идет по плану»
- Денис Казанский
- 1.10.2025, 22:17
Топливный рынок РФ – в кризисе, которого он еще не видел.
Налеты украинских дронов, которые с начала августа поразили более двух десятков крупных нефтезаводов на территории РФ, толкнули российский топливный рынок в кризис, которого он еще не видел.
По состоянию на 28 сентября на НПЗ по всей стране простаивали 38% мощностей по первичной переработке нефти, или 338 тыс. тонн в сутки.
Совокупный объем мощностей, доступных для производства бензина и дизтоплива, упал на 6% в августе и еще на 18% – в сентябре. Масштаб простоев на НПЗ стал исторически беспрецедентным: он превысил рекорд августа (23%, 206 тыс. тонн в сутки), а также предыдущие рекорды мая 2022 года (196 тыс. тонн в сутки) и мая 2020-го (164 тыс. тонн).
Примерно 70% простоев, согласно подсчетам, стали результатом атак беспилотников: на конец сентября они вывели из строя примерно четверть российской нефтепереработки, или около 236 тыс. тонн в сутки.
Неплохо так «СВО идет по плану».
Денис Казанский, Facebook