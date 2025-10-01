закрыть
В октябре белорусов ожидают шесть звездопадов

  • 1.10.2025, 22:30
В октябре белорусов ожидают шесть звездопадов

Названы даты.

Все привыкли, что самые яркие звездопады в нашей стране можно наблюдать в августе. Но октябрь также несет много приятных визуальных впечатлений.

В нынешнем месяце при условии малооблачной погоды можно будет понаблюдать сразу за шестью звездопадами. Об этом рассказала старший научный сотрудник Московского физико-технического института Евгения Кравченко, сообщило агентство «Москва».

Явления будут заметны в Северном полушарии Земли на протяжении всего месяца. Ожидаются два крупных и четыре мелких звездопада. Ярче всего падающие звезды будут видны в ночь на 22 октября. Ими станут Ориониды, которые проявят активность с 2 октября по 7 ноября.

Также невооруженным взглядом земляне смогут полюбоваться Драконидами. На их активность отведено меньше времени – с 6 по 10 октября. Максимальной интенсивности (около пяти метеоров в час) поток достигнет в ночь на 9 октября 2025-го.

Для лучшего наблюдения за падающими звездами следует выезжать за пределы города, чтобы избежать светового загрязнения.

«Найдите открытое место с широким обзором неба. Дайте глазам 15–20 минут, чтобы адаптироваться к темноте. Не пользуйтесь телефоном и другими источниками белого света», – дала совет ученый.

В октябре также можно будет увидеть менее интенсивные малые метеорные потоки. Вот их список:

Октябрьские Камелопардалиды – пик 5 октября

Дельта-Ауригиды – максимум 11 октября

Южные Тауриды – пик 13 октября

Эпсилон-Геминиды – наиболее активны 18 октября.

