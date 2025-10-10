РФ атаковала Киев «Шахедами» и баллистикой: пылает жилая многоэтажка 1 10.10.2025, 7:37

3,008

В городе прогремели мощные взрывы.

В результате ночной атаки россиян на Киев поднялся пожар в многоэтажном доме в Печерском районе столицы Украины. Оперативные службы эвакуируют жителей. Власти сообщают о пострадавших.

В общем падение обломков сбитых вражеских беспилотников зафиксировано на нескольких локациях Киева. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Чиновник информировал, что падение обломков в частности зафиксировано в Подольском районе столицы.

Вскоре Тимур Ткаченко уточнил, что в результате атаки в столице, предварительно, зафиксированы разрушения в 6-этажном жилом доме в Печерском районе, куда упали обломки сбитого беспилотника.

Также последствия российской атаки зафиксированы в Голосеевском районе Киева. По словам главы КГВА, там повреждены фасады двух жилых домов и два автомобиля.

Городской голова Виталий Кличко информировал, что в Печерском районе столицы обломки дронов попали в жилой дом. Вскоре он уточнил, что там поднялся пожар на нескольких этажах.

Тимур Ткаченко около 02:10 часов уточнил, что в Печерском районе из-за российской атаки пылает жилой 17-этажный дом. По его словам, там горят 6 и 7 этажи здания, повреждения получил ряд квартир. Оперативные службы эвакуируют жителей дома ради безопасности.

Около 02:30 часов появилась информация о пострадавших в результате атаки на Киев. По данным Кличко, в Печерском районе, предварительно, есть по меньшей мере 2 пострадавших.

Ночная атака ВС РФ продолжилась и около 02:30: мониторинговые каналы предупреждали о пусках баллистических ракет на столицу. В Киеве прогремели взрывы.

Атака на Киевскую область

Добавим, что ночью под обстрелом также оказалась Киевщина. Председатель ОГА Николай Калашник сообщил, что в Броварском районе поднялся пожар в частном доме. Также возгорание зафиксировано в здании минимаркета, добавил чиновник.

Чиновник показал последствия российского обстрела.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com