Соловьев выдал страх Путина перед «Томагавками» 10.10.2025, 8:50

Владимир Соловьев

Истерическая реакция пропагандиста показала настоящие настроения в Кремле.

Российская пропаганда сорвалась на угрозы ядерным ударом после сообщений о возможной передаче Украине американских крылатых ракет Tomahawk. Dialog.UA разбирался в деталях.

Пропагандист Владимир Соловьев в прямом эфире вновь угрожал миру катастрофой. Он заявил, что если Запад решится на поставки крылатых ракет Украине, то «человечество исчезнет». По словам пропагандиста, передача Украине таких ракет якобы станет «хуже Карибского кризиса».

«Заявляют бывшие послы: «Какая нам разница, что говорит Путин, Лавров… Будем продавать (ракеты - ред.), кому хотим!» Сейчас вот начнут страны действовать по подходу «а какая нам разница», и через сколько дней человечество исчезнет? Просто они должны понимать, что передача «Томагавков» - это уже за Карибский кризис! (…) Просто жахнем, и на этом все закончится! Кстати, если смоет Великобританию, я думаю, рукоплескать будет все человечество», - заявил Соловьев.

Подобные заявления не случайны. Соловьев не высказывается спонтанно - он озвучивает настроения кремлевских кабинетов. Резкая реакция на тему американского вооружения указывает на реальный страх российского руководства перед усилением Украины.

Кремль понимает, что появление Tomahawk на вооружении ВСУ резко изменит баланс сил и сделает любые попытки российских атак еще более бессмысленными.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что рассматривает возможность передачи Украине современных ракет в ответ на продолжающуюся агрессию России и отказ Кремля идти на прекращение войны.

Справка

Tomahawk - крылатая ракета большой дальности, разработанная в США. Ее радиус действия достигает примерно 1600 километров, а точность попадания — до нескольких метров. Запуск возможен с кораблей и подводных лодок, что делает Tomahawk одним из самых эффективных средств высокоточного поражения на современном вооружении.

