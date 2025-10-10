Новый позор: сборную Беларуси по футболу разгромили в матче квалификации на чемпионат мира 12 10.10.2025, 8:57

4,690

иллюстративное фото

Сколько она пропустила?

Национальная сборная 9 октября сыграла третий матч отбора на чемпионат мира 2026 года. Белорусские футболисты принимали на нейтральном поле в Венгрии датчан и не сумели избежать позорного результата — 0:6.

Напомним, в первых двух матчах белорусы, мягко говоря, были неконкурентоспособны. Их разгромили греки (5:1), а во второй встрече команда под руководством испанского тренера Карлоса Алоса уступила шотландцам — 0:2.

Перед матчем с датчанами, которых считали фаворитами группы, из стана белорусов уже не было оптимистичных заявлений, как это происходило перед стартом квалификации. В сборной словно понимали, что в этом отборочном цикле больше не на что рассчитывать. Разве что кто-то из игроков вдруг великолепно проявит себя и получит выгодное клубное предложение.

Датчане открыли счет на 14-й минуте. Успех принесла атака с ходу. В ее конечной фазе представитель «Барселоны» Андреас Кристенсен нашел в штрафной совсем одного Виктора Фрохольдта, и тот поймал вратаря на противоходе. Через пять минут уже Фрохольдт ассистировал Расмусу Хейлунду, который вогнал мяч в сетку с убойной позиции. После длительного видеопросмотра гол был засчитан — 0:2.

Атлетичные датчане продолжали делать ставку на навесы и прострелы с флангов. И до перерыва белорусы пропустили еще дважды. Форвард итальянского «Наполи» Хейлунд сделал дубль, плюс точный удар записал на свой счет Патрик Доргу. К слову, в первом матче квалификации против греков подопечные Алоса тоже ушли на перерыв при счете 0:4…

Об игре белорусов вспомнить особо нечего: они почти не встречались с мячом, не говоря об острых моментах у чужих ворот. Во втором тайме датчане немного успокоились и не форсировали развитие событий. Им с лихвой хватало добытого перевеса, а соперник был слишком слаб, чтобы изменить ситуацию. Впрочем, на 66-й минуте вышедший на замену Андерс Дрейер в очередной раз огорчил белорусов. Все тот же Дрейер установил окончательный счет, воспользовавшись серией ошибок оппонента — 0:6.

После трех туров из шести белорусы замыкают турнирную таблицу в своей группе. Следующий матч квалификации они проведут в гостях с шотландцами — уже 12 октября.

