США готовят ультиматум китайским авиакомпаниям 10.10.2025, 9:10

Им дают два дня на выполнения условий Министерства транспорта.

Министерство транспорта США намерено запретить китайским авиакомпаниям использовать воздушное пространство России при выполнении рейсов или из Соединенных Штатов.

Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, американские авиакомпании недовольны текущей ситуацией. Им было запрещено пролетать над Россией в 2022 году, тогда как китайские перевозчики продолжают использовать этот маршрут.

Согласно проекту документа, подготовленного Минтрансом США, этот «дисбаланс стал существенным фактором конкуренции».

В Министерстве транспорта также заявили, что предлагают запретить пролеты над территорией Китая, «чтобы выровнять конкурентное неравенство между американскими и китайскими авиаперевозчиками», заявив, что текущая ситуация «несправедлива и привела к существенным негативным конкурентным последствиям для американских авиаперевозчиков».

Источники Reuters отмечают, что Министерство транспорта дает китайским перевозчикам два дня на то, чтобы отреагировать на предложенный указ, и заявило, что окончательный запрет может вступить в силу уже в ноябре.

Некоторые американские авиакомпании ранее сообщили администрации Трампа, что прямые рейсы с Восточного побережья США в Китай экономически нецелесообразны из-за дополнительных расходов, связанных с невозможностью пролетов над Россией.

В некоторых случаях перевозчикам даже приходится оставлять часть мест свободными и сокращать массу груза из-за увеличения дальности полета.

