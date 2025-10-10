закрыть
Трамп: НАТО прекрасно работает, в Украину идет лучшее оружие в мире

  • 10.10.2025, 9:19
Президент США заявил об усилении давления на Россию.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что в ближайшее время Украина и страна-агрессор Россия сядут за стол мирных переговоров. По его словам, сейчас США вместе с НАТО «усиливают давление ради мира» между странами.

Об этом он сказал 9 октября, во время встречи с лидером Финляндии Александром Стуббом в Белом доме. Американец отметил, что это будет уже восьмая война, которую ему удалось прекратить.

Переговоры Украины и России

По мнению Трампа, у украинцев и россиян «есть немало причин» для переговоров.

«Это ужасная война. Она хуже, чем любой конфликт со времен Второй мировой войны. Посмотрите на людей, которых там убивают. Это Россия и Украина. Я думаю, мы заключим там соглашение, я считаю, мы это сделаем. Я думаю, они скоро придут к столу переговоров", – сказал он.

На вопрос, собирается ли США усиливать давление на страну-агрессора ради мирного соглашения для Украины, Трамп ответил, что уже делает это вместе с НАТО. Президент США также допустил введение дополнительных санкций против России, по его словам, «это возможно».

«Мы все усиливаем давление. НАТО прекрасно работает, и они усиливают давление. И мы продаем много оружия НАТО. И оно идет, я считаю, в основном именно в Украину. Это зависит от них. Но они покупают оружие у США. Мы заключаем соглашение. Лучшее оружие в мире», – подчеркнул американский лидер.

