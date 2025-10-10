закрыть
10 октября 2025, пятница, 10:01
Трамп: Финляндию защитим, а Испанию нужно исключить из НАТО

  • 10.10.2025, 9:55
Трамп: Финляндию защитим, а Испанию нужно исключить из НАТО

Президент США объяснил свои приоритеты.

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности защищать Финляндию в случае нападения РФ. При этом он считает, что Испанию, возможно, следует исключить из блока НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

В частности, Дональд Трамп встретился сегодня с президентом Финляндии Александром Стуббом и они вместе пообщались с прессой.

В ходе общения Трампа спросили, готов ли он защищать Финляндию, если «Россия и Путин» на нее нападут. В ответ он сказал:

«Да, я бы защищал. Они члены НАТО. Я бы защищал. Они прекрасны. Но не думаю, что это случится (нападение РФ - ред.). Не думаю, что он (глава кремля Владимир Путин - ред.) это сделает. Шансы очень малы... Потому что ваша армия большая как для вашей страны. У вас мощная армия, одна из лучших, и мы точно будем рядом, чтобы помочь», - заявил Трамп.

Также в ходе общения президент США высказался насчет Испании. В частности, он не исключает, что из-за низкого уровня военных расходов эту страну следует убрать из НАТО.

«У нас был один отстающий. Это была Испания... Вы должны позвонить им и выяснить, почему они отстают. И у них тоже все хорошо, знаете ли. Благодаря многим вещам, которые мы сделали, у них все в порядке... Честно говоря, может быть, вам стоит исключить их из НАТО», - сказал президент США.

