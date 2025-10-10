Жители Новой Москвы осталась без света и воды 10.10.2025, 9:56

Названа причина блэкаута.

В Новой Москве (РФ) произошло крупное отключение электричества, пишет The Moscow Times.

По данным «Осторожно, Москва», причиной блэкаута стало аварийное отключение на подстанции, снабжающей район электроэнергией. «Без света остаются десятки домов. Электроснабжение постепенно пытаются восстановить, но авария пока не устранена», — приводит слова очевидцев телеграм-канал. В Единой дежурно-диспетчерской службе сообщили, что в курсе инцидента, и пообещали ликвидировать последствия сбоя «в ближайшее время».

Ранее, 6 октября, в результате обстрела Белгорода без электроснабжения остались около 40 тысяч жителей областного центра. В результате повреждения энергетической инфраструктуры в городе и окрестностях также прекращалась подача воды. Как писал «Пепел», тогда под удар попала электроподстанция «Луч», ранее уже подвергавшаяся атаке 28 сентября.

Кроме того, 1 октября без света остались жители Ростовской области — после атаки дронов были обесточены населенные пункты в Верхнедонском и Шолоховском районах.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com