закрыть
10 октября 2025, пятница, 10:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Когда польская Погранслужба просит лишить иностранца ВНЖ?

  • 10.10.2025, 10:13
  • 1,030
Когда польская Погранслужба просит лишить иностранца ВНЖ?

Ответ ведомства.

Павла (имя изменено) хотят лишить постоянного ВНЖ (сталого побыта) в Польше за преступление трехлетней давности. С таким запросом к воеводе обратился комендант отделения Погранслужбы.

Историю Павла MOST подробно рассказывал 6 октября. Тогда журналисты направили запрос в Подляское отделение Погранслужбы Польши — и получили ответ.

Дело Павла

Павел приехал в Польшу в 2020 году по политическим причинам. В родном городе он устраивал митинги и был администратором протестного чата. У мужчины польские корни — и по карте поляка он смог быстро получить постоянный ВНЖ. Павел устроился на работу в Белостоке, в течение следующих двух лет жизнь складывалась неплохо. А потом он попал под сокращение, а новую работу быстро найти не смог.

Решился одолжить денег у знакомого. Тот отказал, но предложил быстро заработать 400 долларов. Для этого нужно было перевезти мигрантов от границы. Павел понимал, что это преступление, но согласился, чувствуя, что он «в безвыходном положении».

В ту же ночь они со знакомым отправились к границе. Однако на месте никого не застали и вернулись в город. Но спустя некоторое время знакомого задержали, а тот выдал Павла. Суд признал мужчину виновным в организации нелегального пересечения границы и назначил ему условный срок. В течение следующего года белoрус должен был трижды в неделю отмечаться в отделении полиции. К настоящему времени свой срок Павел уже отбыл.

Что говорят в Погранслужбе Польши

Ответ за подписью пресс-секретарь Подляского отдела Погранслужбы Польши Михала Буры журналисты получили довольно формальный. Но постарались в нем разобраться.

— Решение об аннулировании разрешения на постоянное пребывание принимает воевода, который выдал это разрешение. Основания для аннулирования такого разрешения содержатся в статье 199 закона от 12 декабря 2013 года «Об иностранцах». Если уполномоченный орган (в данном случае комендант Погранслужбы. — Прим.) получает информацию о том, что иностранец соответствует условиям для аннулирования разрешения на постоянное пребывание, то в соответствии с п. 3 пп. 2 стати 201 закона «Об иностранцах» он обращается к вышеупомянутому воеводе с ходатайством об аннулировании данного разрешения, — ответил Михал Бура.

Статья 199 закона «Об иностранцах» содержит перечень оснований, по которым иностранца могут лишить постоянного ВНЖ. Среди них:

- соображения обороноспособности или безопасности государства;

- соображения охраны общественного порядка;

- интересы Польши;

- ложные сведения или поддельные документы, предоставленные иностранцем в ходе рассмотрения дела о ВНЖ;

- вступивший в силу приговор, которым иностранца приговорили за умышленное преступление не менее чем к трем годам лишения свободы;

- иностранец покинул Польшу более чем на шесть лет.

Павел получил условный срок меньше трех лет, так что сам по себе приговор не может быть причиной запроса о лишении ВНЖ. Он утверждает, что с тех пор не совершал новых преступлений или правонарушений.

Исходя из этого можно предположить, что нарушение закона — даже в прошлом — Погранслужба трактует как потенциальную угрозу общественному порядку. И (как минимум по некоторым преступлениям) делают это даже в тех случаях, когда суд не счел необходимым изолировать иностранца от общества.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский
Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук