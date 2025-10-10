Когда польская Погранслужба просит лишить иностранца ВНЖ? 10.10.2025, 10:13

Ответ ведомства.

Павла (имя изменено) хотят лишить постоянного ВНЖ (сталого побыта) в Польше за преступление трехлетней давности. С таким запросом к воеводе обратился комендант отделения Погранслужбы.

Историю Павла MOST подробно рассказывал 6 октября. Тогда журналисты направили запрос в Подляское отделение Погранслужбы Польши — и получили ответ.

Дело Павла

Павел приехал в Польшу в 2020 году по политическим причинам. В родном городе он устраивал митинги и был администратором протестного чата. У мужчины польские корни — и по карте поляка он смог быстро получить постоянный ВНЖ. Павел устроился на работу в Белостоке, в течение следующих двух лет жизнь складывалась неплохо. А потом он попал под сокращение, а новую работу быстро найти не смог.

Решился одолжить денег у знакомого. Тот отказал, но предложил быстро заработать 400 долларов. Для этого нужно было перевезти мигрантов от границы. Павел понимал, что это преступление, но согласился, чувствуя, что он «в безвыходном положении».

В ту же ночь они со знакомым отправились к границе. Однако на месте никого не застали и вернулись в город. Но спустя некоторое время знакомого задержали, а тот выдал Павла. Суд признал мужчину виновным в организации нелегального пересечения границы и назначил ему условный срок. В течение следующего года белoрус должен был трижды в неделю отмечаться в отделении полиции. К настоящему времени свой срок Павел уже отбыл.

Что говорят в Погранслужбе Польши

Ответ за подписью пресс-секретарь Подляского отдела Погранслужбы Польши Михала Буры журналисты получили довольно формальный. Но постарались в нем разобраться.

— Решение об аннулировании разрешения на постоянное пребывание принимает воевода, который выдал это разрешение. Основания для аннулирования такого разрешения содержатся в статье 199 закона от 12 декабря 2013 года «Об иностранцах». Если уполномоченный орган (в данном случае комендант Погранслужбы. — Прим.) получает информацию о том, что иностранец соответствует условиям для аннулирования разрешения на постоянное пребывание, то в соответствии с п. 3 пп. 2 стати 201 закона «Об иностранцах» он обращается к вышеупомянутому воеводе с ходатайством об аннулировании данного разрешения, — ответил Михал Бура.

Статья 199 закона «Об иностранцах» содержит перечень оснований, по которым иностранца могут лишить постоянного ВНЖ. Среди них:

- соображения обороноспособности или безопасности государства;

- соображения охраны общественного порядка;

- интересы Польши;

- ложные сведения или поддельные документы, предоставленные иностранцем в ходе рассмотрения дела о ВНЖ;

- вступивший в силу приговор, которым иностранца приговорили за умышленное преступление не менее чем к трем годам лишения свободы;

- иностранец покинул Польшу более чем на шесть лет.

Павел получил условный срок меньше трех лет, так что сам по себе приговор не может быть причиной запроса о лишении ВНЖ. Он утверждает, что с тех пор не совершал новых преступлений или правонарушений.

Исходя из этого можно предположить, что нарушение закона — даже в прошлом — Погранслужба трактует как потенциальную угрозу общественному порядку. И (как минимум по некоторым преступлениям) делают это даже в тех случаях, когда суд не счел необходимым изолировать иностранца от общества.

