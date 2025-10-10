закрыть
В минском гипермаркете установили умные весы с искусственным интеллектом

1
  10.10.2025, 10:27
В минском гипермаркете установили умные весы с искусственным интеллектом

Как работает технология?

В гипермаркете на проспекте Победителей в Минске установили «умные» фасовочные весы, которые автоматически распознают положенные на платформу продукты.

Как работает новинка и можно ли доверять искусственным глазам, разбирались «Минск-Новости».

Согласно задумке, устройство должно облегчить и ускорить процесс взвешивания товаров. Покупателям не нужно запоминать и вводить код для каждого фрукта или овоща, набирать их названия вручную или искать в списке — со всем справится искусственный интеллект.

Установленная над монитором весов камера захватывает продукты, которые кладут на платформу, а система автоматического видеораспознавания анализирует изображение и предлагает варианты подходящих по форме и цвету товаров.

Согласно утверждению производителя, устройство не только различает овощи, фрукты, конфеты, сухофрукты, орехи или другие продукты, но и легко обучается.

Нейросеть запоминает сделанный покупателем выбор и учитывает его в дальнейшей работе, поэтому каждое новое взвешивание делает последующие более точными. Есть у «умных» весов еще один плюс — они помогают избежать путаницы товаров. Если покупатель или оператор кассы неправильно указывает код товара при взвешивании, в базе данных магазина возникает путаница: одного товара оказывается избыток, а другого, наоборот, нехватка.

Такая ситуация может возникнуть не только из-за случайной ошибки, но и из-за умышленной подмены со стороны покупателей, которые взвешивают дорогие продукты как дешевые. Искусственное зрение распознает товары с точностью до 99%, что практически полностью исключает вероятность ошибки из-за человеческого фактора, уверяет на своем сайте производитель «умных» весов.

Тестирование «умной» техники началось, казалось бы, с самого простого — красного яблока.

И тут сразу случился провал: весы фрукт не распознали вообще, не выдав ни одного варианта. Следующими на платформу отправились круглые помидоры в пакете — согласно описанию, искусственное зрение должно распознавать товары в пленке, сетке и целлофане.

Выдав на пару секунд вариант «Помидоры слива», «умная» техника снова задумалась… и снова не предложила ни одного варианта.

На этом месте можно было бы сделать вывод, что технология совсем сырая и далека от совершенства, но тут к весам подошла покупательница с китайским виноградом «Шайн мускат». И чудо — крупные зеленые ягоды весы, наконец, распознали.

Следом на платформу отправилась еще одна гроздь, уже в пакете — и это устройству оказалось по силам, а точнее, по глазам. Эксперименты с другими овощами и фруктами продолжались с переменным успехом. С шампиньонами проблем не было, плоды инжира искусственный интеллект распознавал через раз, а вот множество сортов яблок и виноград для нейросети оказались terra incognita. Лучше всего дела шли с бананами — их весы определяли во всех случаях. Справились весы и с завернутой в пленку пекинской капустой. Зато баклажан и красный лук не поддались ИИ, а грецкие орехи весы упорно идентифицировали как желтые черри.

В итоге, чтобы наклеить этикетки на продукты, их названия приходилось набирать вручную, а сами плоды — доставать из пакетов. Сам процесс взвешивания занял еще больше времени, чем на обычных устройствах.

Как нередко бывает, задумка хорошая, но её реализация хромает — до человеческих глаз и рук высоким технологиям пока ещё далеко.

