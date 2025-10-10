закрыть
Дженнифер Энистон: Опыт женщин в возрасте — это нечто удивительное

  • 10.10.2025, 10:35
Дженнифер Энистон: Опыт женщин в возрасте — это нечто удивительное
Дженнифер Энистон

Звезда «Друзей» подчеркнула, что времена в Голливуде изменились.

Голливудская актриса Дженнифер Энистон заявила, что в 2025 году женщины в индустрии развлечений больше не сталкиваются с проблемой «срока годности», как это было раньше, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

«Идея о том, что у женщин есть срок годности, больше не существует — это устаревшая идеология. Мы здесь, нас больше половины населения… И, честно говоря, без нас вас бы просто не было», — сказала актриса.

Энистон подчеркнула, что зрелые женщины приносят на экран особую глубину и мудрость:

«Опыт женщин в возрасте — это нечто удивительное. Это одна из сфер, где кино действительно стало прогрессировать».

Звезда «Утреннего шоу» также выразила благодарность коллегам — Риз Уизерспун, Николь Кидман, Джулианн Мур и Сандре Буллок — за их вклад в изменение отношения к женщинам в Голливуде:

«Все эти женщины доказали, на что мы способны. Если нас можно назвать первопроходцами — я с гордостью приму это».

Кроме того, Энистон высказалась о технологиях. Она назвала искусственный интеллект «неуправляемым поездом» и призналась, что друзья часто присылают ей дипфейки с ее участием.

Актриса также раскритиковала влияние соцсетей на молодежь:

«Создатели, возможно, думали, что придумали нечто великое — и, конечно, поздравляю их с миллиардами. Но это разрушило огромную часть человечества».

