10 октября 2025, пятница, 12:13
С долгами не справилась фирма, у которой, казалось бы, не может быть проблем

  10.10.2025, 10:49
Весьма неожиданное банкротство.

В Минске банкротится компания «Виктория Черри», которая управляла казино в здании популярной гостиницы практически в центре Минска. Это следует из данных, опубликованных в Едином госреестре сведений о банкротстве.

В Экономический суд Минска обратилась сама фирма. В мае этого года, когда дело начали рассматривать, ее долги перед кредиторами превышали 2 млн 286,2 млн рублей. Это следует из судебного документа. Среди прочего компания просрочила выплаты налогов и денег работникам.

Среди кредиторов фирмы значатся несколько компаний, которым «Виктория Черри» должна по несколько сотен тысяч рублей. Однако самый крупный долг перед Гошко Игорем — почти 1 млн рублей.

При этом активы фирмы не достигали 400 тыс. рублей.

В результате 29 сентября компанию «Виктория Черри» признали банкротом и постановили окончательно закрыть. На сайте одноименного казино написано, что оно «по техническим причинам временно не работает».

Эта компания начала работать в 2015 году. Она владела двумя барами и казино рядом с гостиницей «Виктория». При этом в 2016-м в публичном пространстве появлялась информация, что игровое заведение возникло «на месте разорившейся «Виктории» и якобы основали его «на украинские деньги».

