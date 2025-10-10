«За год накопилась пара минимальных зарплат» 10.10.2025, 10:59

Белорусские студенты польских вузов рассказали, что могут себе позволить на стипендию.

На стипендию в Польше могут рассчитывать не только граждане этой страны, но и некоторые иностранцы. Спросили у белорусских студентов, которые там учатся, какие стипендии они получают и что на них могут себе позволить.

Две стипендии — минимальная зарплата

Юлия (имя изменено) учится на втором курсе факультета химии Ягеллонского университета в Кракове. Она почти полностью обеспечивает себя сама за счет двух стипендий.

Первую она получает от Национального агентства академических обменов (NAWA). Эта стипендия полагается студентам с картой поляка или постоянным ВНЖ (сталым побытом), ее размер составляет 1800 злотых.

Вторая стипендия — социальная. Ее выплачивает университет, когда доход семьи составляет менее 1570 злотых на человека. Сейчас в семье белoруски работает только отец, мама недавно переехала в Польшу и работу здесь пока не нашла. Поэтому Юлия смогла претендовать еще на 1700 злотых. В сумме белoруска получает 3500 злотых — примерно столько в общем случае составляет минимальная зарплата после вычета налогов и социальных сборов.

Одна — на аренду, вторая — на питание

В Кракове Юлия живет в съемной двухкомнатной квартире вместе с мамой. С учетом коммунальных платежей она обходится в 3200 злотых. Эту сумму мама и дочь делят пополам.

— Моя часть — 1600 злотых — покрывается одной стипендией, — рассказывает девушка. — На вторую стипендию — 1800 злотых — питаюсь: покупаю еду в магазине, иногда перекусываю в кафе.

Юлия часто обращает внимание на акции, но в целом себе ни в чем не отказывает — берет то, что хочет. В ее продуктовой корзине мясо (курица, свинина, говядина), лосось, «большая палитра» овощей, фруктов и ягод, молочка, бакалея, соусы, а также различные сладости и снеки.

А вот фастфуд вроде бургеров и шаурмы девушка покупает редко: отдает предпочтение домашней пицце.

«Хорошую одежду и обувь можно купить на скидках»

Тратить деньги на проезд Юлии практически не приходится: в университет она ходит пешком. Но если возникает необходимость воспользоваться общественным транспортом, она покупает льготный билет со скидкой 50% — поездка обходится в два-три злотых.

Еще одна статья расходов — интернет и мобильная связь. На это уходит 80 злотых в месяц.

Ежемесячные походы к парикмахеру обходятся еще в 50-100 злотых.

— Хорошую одежду и обувь можно купить на скидках. На шоппинг немного денег уходит. При необходимости помогают родители — дают деньги. Но лишних вещей я не покупаю, — говорит белoруска.

С прошлого года осталась пара минимальных зарплат

Стипендией Юлия довольна. Говорит, на эти деньги в Польше можно жить и посвящать все время учебе.

— Я не работаю. [Стипендий] хватает, — говорит Юлия. — Деньги даже остаются: с прошлого года к началу второго курса накопился остаток — пара минимальных зарплат.

«Иногда могу позволить себе шаурму»

Михаил учится в одном из польских университетов по направлению «Информационные системы автоматизации» уже три года и получает социальную стипендию — ввиду низких доходов его семьи. Ее выплачивает университет, размер составляет 2200 злотых.

В первую очередь из этих денег Михаил оплачивает общежитие. Сумма зависит от коммунальных платежей, но в среднем выходит около 900 злотых в месяц.

— Поесть — это примерно 200-250 злотых в неделю. Стараюсь покупать то, что по акции. Беру макароны, крупы, полуфабрикаты, выпечку, овощи и фрукты, — рассказывает белoрус. — Иногда могу позволить себе шаурму или поесть в каком-нибудь баре.

На абонемент в тренажерный зал Михаил тратит 200 злотых, а на месячный билет на общественный транспорт — 55 злотых. Последний выходит дешевым благодаря студенческой льготе.

Что касается мобильной связи, то ее оплачивают родители — по выгодному семейному тарифу.

Если деньги остаются, Михаил тратит их на развлечения.

— Денег с большего хватает, — говорит белoрус. — Если нужно купить одежду или обувь — либо родители поддерживают финансово, либо беру деньги с подработок.

