Под Бобруйском нашли гриб весом 10 килограммов 7 10.10.2025, 11:14

Он съедобный.

В окрестностях деревни Ковали местный агроном-садовод ОАО «Неуский-Агро» Иван Аврамчик нашел гигантский гриб-дождевик.

Уникальный экземпляр продемонстрировал животновод Дмитрий Лаптев, пишет «Минская правда».

Гриб, размером с арбуз, был найден и срезан на поле сельскохозяйственного предприятия, его вес составил 9 кг 830 г.

Гриб-дождевик считается съедобным и полезным грибом, но употреблять в пищу его можно только до тех пор, пока он не потерял белизну и не начал темнеть.

