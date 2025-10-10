Под Бобруйском нашли гриб весом 10 килограммов

Под Бобруйском нашли гриб весом 10 килограммов7
- 10.10.2025, 11:14
- 3,268
Он съедобный.
В окрестностях деревни Ковали местный агроном-садовод ОАО «Неуский-Агро» Иван Аврамчик нашел гигантский гриб-дождевик.
Уникальный экземпляр продемонстрировал животновод Дмитрий Лаптев, пишет «Минская правда».
Гриб, размером с арбуз, был найден и срезан на поле сельскохозяйственного предприятия, его вес составил 9 кг 830 г.
Гриб-дождевик считается съедобным и полезным грибом, но употреблять в пищу его можно только до тех пор, пока он не потерял белизну и не начал темнеть.