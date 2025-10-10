CEPA: Только объединенная Европа сможет стать силой против Москвы и Пекина 10.10.2025, 11:10

История учит, что оборона без наступления обречена.

Европе стоит вновь обратиться к мудрости своих предков, пишет издание. Афинский историк Фукидид, живший почти 2500 лет назад, учил, что ни одно сражение не проиграно, пока оно не началось, а оборона без наступления обречена. Эти идеи сегодня звучат актуальнее, чем когда-либо, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Современная Европа, как и Афины во времена Пелопоннесской войны, пытается укрыться за «длинными стенами» — в данном случае, за Украиной, принимающей на себя удар России. Стратегия выжидания обречена — Путин не действует рационально и не остановится из-за потерь.

Европа не может полагаться только на санкции и оборонительные меры. Ей необходима сила — военная, экономическая и политическая. Для этого нужно больше единства: общие закупки вооружений, совместные учения, единая стратегия, направленная на защиту стран, выходящих из российской орбиты.

Афины проиграли, когда не смогли объединить оборону с наступлением, в то время как Спарта при поддержке Персии сумела взять город измором. Аналогичный риск грозит и современной Европе, если она останется разобщенной.

Решение — интеграция, совместное использование ресурсов, экономия за счет масштаба. Только вместе европейские страны могут стать силой, способной сдержать Москву и Пекин.

История учит, что те, кто прячется за стенами, не спасаются. Чтобы избежать трагедии античных масштабов, Европе пора объединиться и действовать как единое целое.

