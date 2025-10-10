Игорь Лосик рассказал, что его должны были освободить в июне вместе с Алесем Беляцким 1 10.10.2025, 11:33

1,210

Игорь Лосик

Но в последнюю минуту их вычеркнули из списка.

Бывший политзаключенный Игорь Лосик рассказал, что он был в списках на освобождение с группой белoрусов, которых выпустили на свободу и вывезли за границу в июне.

«Я должен был выйти в июне вместе с Алесем Беляцким, но нас в последнюю минуту белорусские власти вычеркнули из списков и заменили на других. Я очень обрадовался, когда узнал, уже начинал отсчитывать дни», — написал Лосик в Threads.

Игорь Лосик был в числе 52 человек, освобожденных 11 сентября из белорусских колоний. После освобождения людей вывезли в Литву, у некоторых бывших политзаключенных забрали паспорта.

29 сентября представитель президента США Джон Коул написал в X (твиттере), что работает над освобождением 63-летнего Алеся Белявского и других политзаключенных в Беларуси. Пользователи уточнили у него, когда Беляцкий может выйти на свободу, на что Коул ответил «Очень скоро».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com