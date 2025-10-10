закрыть
Игорь Лосик рассказал, что его должны были освободить в июне вместе с Алесем Беляцким

1
  • 10.10.2025, 11:33
  • 1,210
Игорь Лосик рассказал, что его должны были освободить в июне вместе с Алесем Беляцким
Игорь Лосик

Но в последнюю минуту их вычеркнули из списка.

Бывший политзаключенный Игорь Лосик рассказал, что он был в списках на освобождение с группой белoрусов, которых выпустили на свободу и вывезли за границу в июне.

«Я должен был выйти в июне вместе с Алесем Беляцким, но нас в последнюю минуту белорусские власти вычеркнули из списков и заменили на других. Я очень обрадовался, когда узнал, уже начинал отсчитывать дни», — написал Лосик в Threads.

Игорь Лосик был в числе 52 человек, освобожденных 11 сентября из белорусских колоний. После освобождения людей вывезли в Литву, у некоторых бывших политзаключенных забрали паспорта.

29 сентября представитель президента США Джон Коул написал в X (твиттере), что работает над освобождением 63-летнего Алеся Белявского и других политзаключенных в Беларуси. Пользователи уточнили у него, когда Беляцкий может выйти на свободу, на что Коул ответил «Очень скоро».

