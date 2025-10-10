FT: Тайвань намерен «сохранять мир через силу» 10.10.2025, 11:44

Страна активно разрабатывает собственную многоуровневую систему ПВО.

Тайвань ускоряет разработку многоуровневой системы противоракетной обороны под названием «T-dome» для защиты от растущей военной угрозы со стороны Китая. Об этом заявил президент Лай Циндэ во время выступления на Национальном дне в Тайбэе, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

По словам Лая, новая система станет «защитной сетью» с возможностями обнаружения и перехвата ракет. Он подчеркнул, что увеличение оборонных расходов — «необходимый шаг для противодействия угрозам и стимул для развития оборонной промышленности».

План «T-dome», по мнению экспертов, станет ключевым элементом обороны Тайваня на фоне давления со стороны Китая. Американские аналитики полагают, что председатель КНР Си Цзиньпин поручил армии быть готовой к возможной атаке на остров к 2027 году.

Китай по-прежнему считает Тайвань своей территорией и не исключает применения силы в случае отказа Тайбэя от объединения. Система «T-dome» может быть использована как для отражения масштабного вторжения, так и для защиты от точечных ударов.

Название проекта отсылает к израильской системе «Железный купол». В прошлом месяце Тайвань уже представил новую противоракетную установку, способную перехватывать баллистические ракеты на большей высоте, чем американские Patriot.

Президент Лай также призвал Пекин «вести себя как ответственная великая держава» и отказаться от угроз силового изменения статус-кво. Он подчеркнул, что Тайвань намерен «сохранять мир через силу» и увеличить оборонные расходы до 5% ВВП к 2030 году. В 2026 году бюджет на оборону составит 3,3% ВВП.

