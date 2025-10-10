В Беларуси задержали более 70 человек в рамках масштабного уголовного дела 10.10.2025, 11:44

2,994

Руководителем группы назвали 25-летнего минчанина.

Около 70 человек задержали в Беларуси по уголовному делу преступной сети по незаконному обороту средств платежа, сообщает «Зеркало» со ссылкой на Следственный комитет.

Руководителем группы оперативники называют 25-летнего минчанина. Он создал в Минске и областных центрах страны разветвленную сеть, в составе которой насчитывалось более 25 участников, которые оказывали услуги по незаконному обороту средств платежа. Кроме того в преступную группу входили более 50 «дроповодов», которые оформляли на подставных лиц банковские карты, абонентских номеров сотовой связи и фейковые аккаунты на различных ресурсах и интернет-площадках.

«Участники созданного в преступных целях сервиса с 2020 года занимались распространением находящихся в незаконном владении аутентификационных данных, посредством которых было возможно получение доступа к расчетным и игровым счетам, виртуальным кошелькам, а также противоправным созданием и перепродажей учетных записей в мессенджерах, в беттинговых компаниях и на различных интернет-ресурсах», — сообщили в СК.

Услугами дроп-сервиса пользовались другие злоумышленники. В частности, так они выводили преступные доходы.

«Для указанных целей организаторами преступной деятельности было привлечено более 1700 подставных лиц, т.н. „дропов“, из числа граждан, проживающих как в Беларуси, так и за пределами страны, на имя которых оформлялись банковские платежные карточки, игровые счета, виртуальные кошельки и сим-карты», — рассказали в СК.

Дроповод — это человек из преступной группы, который ищет и нанимает других людей (дропов) для совершения мошеннических операций с деньгами, полученными преступным путем. Дроповоды вербуют дропов, которые предоставляют свои банковские карты и счета для вывода и обналичивания украденных средств, выступая таким образом в роли посредников-соучастников в мошеннических схемах.

Следствием установлено, что злоумышленники незаконно продали более 4000 реквизитов платежных карт банков Беларуси, России, Казахстана, Таджикистана, Грузии и других стран, а также игровых счетов различных букмекерских контор и виртуальных игорных заведений.

«В ходе масштабной операции, проведенной следователями и оперативными работниками одновременно на территории города Минска и областных центров в органы следствия доставлено более 70 лиц, в том числе задержаны организатор и руководители преступной деятельности, проведено более 100 обысков, по результатам которых изъяты денежные средства, криптовалюта и иное имущество, приобретенное преступным путем», — отметили в СК.

Действия задержанных квалифицированы по ст. 222 Уголовного кодекса (Незаконный оборот средств платежа и (или) инструментов). Организатор и руководители преступной деятельности заключены под стражу.

