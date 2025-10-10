17-летний водитель сбил пешехода: от удара его Geely загорелась

17-летний водитель сбил пешехода: от удара его Geely загорелась1
- 10.10.2025, 12:00
ДТП произошло под Столином.
9 октября в 22:30 в Столинском районе несовершеннолетний водитель Geely насмерть сбил пешехода. После этого автомобиль загорелся — его потушили сотрудники МЧС.
— Наезд на пешехода совершил 17-летний житель агрогородка Ольшаны, — рассказали в ГАИ Брестской области. — Возбуждено уголовное дело.
Погибла 47-летняя женщина. По предварительной информации, она пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода.