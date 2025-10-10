закрыть
10 октября 2025, пятница, 12:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

17-летний водитель сбил пешехода: от удара его Geely загорелась

1
  • 10.10.2025, 12:00
17-летний водитель сбил пешехода: от удара его Geely загорелась

ДТП произошло под Столином.

9 октября в 22:30 в Столинском районе несовершеннолетний водитель Geely насмерть сбил пешехода. После этого автомобиль загорелся — его потушили сотрудники МЧС.

— Наезд на пешехода совершил 17-летний житель агрогородка Ольшаны, — рассказали в ГАИ Брестской области. — Возбуждено уголовное дело.

Погибла 47-летняя женщина. По предварительной информации, она пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский
Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук