17-летний водитель сбил пешехода: от удара его Geely загорелась 1 10.10.2025, 12:00

ДТП произошло под Столином.

9 октября в 22:30 в Столинском районе несовершеннолетний водитель Geely насмерть сбил пешехода. После этого автомобиль загорелся — его потушили сотрудники МЧС.

— Наезд на пешехода совершил 17-летний житель агрогородка Ольшаны, — рассказали в ГАИ Брестской области. — Возбуждено уголовное дело.

Погибла 47-летняя женщина. По предварительной информации, она пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com