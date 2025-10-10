Какая погода ждет белорусов в выходные 10.10.2025, 12:46

1,302

Фото: charter97.org

Прогноз на 11-13 октября.

11 октября погоду в Беларуси будут определять малоактивные атмосферные фронты. Облачно с прояснениями. Во многих районах страны пройдут небольшие дожди. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, по востоку страны до +10°С, максимальная днем +10..+15°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится, сообщает Белгидромет.

12 октября ночью скажется влияние неустойчивых воздушных масс, утром и днем погоду будет определять активная фронтальная система, смещающаяся с севера Балтийского моря. Облачно, ночью с прояснениями. Ночью местами по стране пройдут кратковременные дожди; утром и днем временами дожди, местами по северу республики ожидаются сильные дожди. Ветер западной четверти порывистый, утром и днем во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+8°С, максимальная днем составит от +6°С по северу до +14°С по югу страны.

Похолодает.

13 октября ночью погодные условия будут формировать холодные неустойчивые воздушные массы, северного происхождения, днем с Финского залива ожидается перемещение атмосферных фронтов. Облачно с прояснениями. Ночью местами, днем

на большей части территории республики пройдут кратковременные осадки (дождь, возможен мокрый снег). Ветер северо-западный, западный порывистый, днем в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+6°С, максимальная днем +4..+10°С, по юго-западу Беларуси до +12°С.

