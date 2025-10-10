Белорусский врач заявила о росте серьезного заболевания после пандемии ковида 2 10.10.2025, 12:57

5,908

Специалист перечислила симптомы.

Белорусский врач заявила о росте ревматических заболеваний после пандемии ковида. Подробности сообщила главный внештатный ревматолог Министерства здравоохранения, профессор кафедры кардиологии и внутренних болезней Белорусского государственного медицинского университета Наталья Мартусевич, пишут «Минск-Новости».

По словам специалиста, к росту увеличения числа ревматических заболеваний привели несколько причин. Первая из них связана с изменением образа жизни людей. Врач пояснила, что ритм жизни ускоряется, у человека очень много стресса. Она добавила, что люди часто переедают, не следят за качеством питания, меньше двигаются. Все перечисленное не может не сказаться на общем состоянии опорно-двигательного аппарата.

- Вторая причина связана с пандемией коронавирусной инфекции, точнее - с ее последствиями. У нас появился пул пациентов, у которых болят мышцы и связки, но при этом в их организмах еще происходят иммунобиологические изменения - такие же, как и при ревматических заболеваниях, - обратила внимание представитель Минздрава.

Наталья Мартусевич отметила, что все это вносит огромные сложности в проведение диагностики.

- Кроме того, у одних пациентов состояние здоровья со временем приходит в норму, а у других - наоборот, нарушения в работе иммунной системы дают старт ревматическим болезням, например васкулитам крупных сосудов, - подчеркнула специалист.

Врач отметила, что среди ревматических заболеваний на первом месте остеоартрит (отложение солей), на втором – подагра. По ее словам, на указанную позицию заболевание вышло за последние три-четыре года. Вместе с тем среди наиболее распространенных причин роста подагры называются следующие: сахарный диабет, избыточная масса тела, гипертония. На третьем месте находится ревматоидный артрит.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com