В России экстренно госпитализировали Михаила Шуфутинского

7
  • 10.10.2025, 13:05
  • 4,034
Михаил Шуфутинский

Шансонье срочно прооперировали.

Российский 77-летний певец Михаил Шуфутинский, который недавно сыграл свадьбу со Светланой Юразовой, которая младше исполнителя на 30 лет, оказался в больнице.

Как пишет российский телеграмм-канал SHOT, Михаила Шуфутинского экстренно прооперировали. Его госпитализировали с подозрением на онкологию.

СМИ пишут, что еще весной у 77-летнего шансонье обнаружили опухоль. Позже было принято решение о хирургическом вмешательстве, так как был риск, что новообразование — злокачественное. Операция прошла успешно, и вскоре артиста выписали. Летом Шуфутинский вернулся к выступлениям и сейчас активно гастролирует по стране. Шансонье рекомендовали наблюдаться у онколога.

