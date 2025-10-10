Что будет со сгоревшим ТЦ «Беларусь» в Витебске 10.10.2025, 13:09

1,026

Судьба торгового центра оставалась неясной.

В декабре 2024 года в витебском ТЦ «Беларусь» случился пожар. С тех пор судьба торгового центра оставалась неясной. Как пишут «Вiцьбiчы», сейчас его хотят восстановить в новом качестве.

Так, по словам председателя Витебского горисполкома Алексея Героева, недавно прошла встреча с собственником торгового центра «Беларусь». Напомним, ТЦ принадлежит компании «МегаЕвротекс» Виктора Велюго.

Во время встречи бизнесмен представил новую концепцию центра. Его возведут на месте существующего строения. Это будет культурно-деловой центр с развитой досугово-развлекательной зоной.

Кроме того, на его территории построят пятиэтажный гостиничный комплекс. Заезд к нему планируют организовать со стороны моста Блохина.

По словам председателя Витебского горисполкома, город готов пойти навстречу собственнику ТЦ и при необходимости выделить ему дополнительный земельный участок для реализации этого проекта. Однако пока компания не планирует выходить за рамки уже существующей площадки.

Напомним, торговый центр «Беларусь» работает в Витебске с 2009 года. Его построили на месте одноименного кинотеатра. Площадь ТЦ — более 17 тыс. «квадратов». Пожар в нем произошел 13 декабря 2024 года. По одной из версий, причиной стала некачественно сделанная проводка.

После пожара судьба торгового центра оставалась неясной. В мае председатель Витебского облисполкома Александр Субботин рассказывал, что торговый центр сохранит свое название. При этом ему хотелось бы вернуть сюда традиционный кинотеатр. Тогда же Субботин рассуждал, что на его месте можно построить комплекс, где будет несколько кафе, офисных помещений и т. д.

Кроме этого, глава Витебского облисполкома отмечал, что в городе категорически не хватает гостиничного фонда и на месте ТЦ можно построить очень приличную гостиницу на 40–50 номеров.

