Лукашисты взялись за предпринимателей, а потом - за маркетплейсы 10.10.2025, 13:45

В одном моменте эти вопросы пересеклись - могут пострадать покупатели.

В Беларуси с 1 января 2026 года индивидуальные предприниматели не смогут заниматься оптовой торговлей. Из-за этого возникли вопросы, как некоторым из них работать на маркетплейсах. Речь в том числе о Wildberries. Этот вопрос обсудили в Минэкономики, заметило «Зеркало».

Коротко о том, что изменилось

Ранее чиновники сократили список видов деятельности для ИП. Тем, кто не попал в этот перечень, до 1 января 2026 года придется или закрыться совсем, или перейти в юрлицо. В этом списке не оказалось оптовой торговли.

Какие вопросы это вызвало у предпринимателей

Торговля предпринимателей на маркетплейсах подпадает под оптовую (исключение — если ипэшник продает произведенную им продукцию). Соответственно, со следующего года такая деятельность будет запрещена для ИП. И если предприниматель не зарегистрирует компанию, то не сможет продолжить торговать. Это в свою очередь способно повлиять на покупателей — может сократиться ассортимент на маркетплейсах.

На одном из последних заседаний рабочей группы по деятельности ИП при Минэкономики поднимали этот вопрос. Ситуацию рассмотрели на примере с Wildberries.

«Правомерность такой деятельности (с 1 января 2026-го. — Прим. ред.) будет зависеть от используемой ИП и Wildberries модели работы», — отметили в Минэкономики и добавили: если предприниматель будет продавать произведенный им товар, то это розничная торговля, а если чужой, то оптовая.

На встрече в Минэкономики также поднимали вопрос, чтобы изменить определение опта. Но с конкретными предложениями в этом ведомстве посоветовали обращаться в Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Напомним, ранее, 3 марта, Лукашенко поручил правительству контролировать торговлю — соотношение ее видов: сетевой торговли, магазинов шаговой доступности, маркетплейсов и другой. Перед этим чиновники 17 февраля обсудили работу Wildberries — тогда на ковер к Лукашенко вызывали владелицу маркетплейса Татьяну Ким.

В МАРТ в марте этого года заявляли, что собираются ввести изменения в работу маркетплейсов. Таких ритейлеров могут обязать возвращать клиентам деньги за некачественные товары, а затем уже чтобы они разбирались с продавцом.

