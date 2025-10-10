Смертельное ДТП произошло на трассе М5

Смертельное ДТП произошло на трассе М53
Микроавтобус врезался в стоящий на обочине Hyundai.
ДТП случилось сегодня около 9 утра на 227-м км дороги М5 (Минск — Гомель). 35-летний водитель Mercedes Sprinter выехал за пределы дороги и врезался в легковой Hyundai. Как сообщает ГАИ Гомельской области, по предварительной информации, водитель микроавтобуса уснул за рулем.
38-летний водитель Hyundai погиб на месте ДТП, его 32-летний пассажир получил травмы и был доставлен в больницу.