Смертельное ДТП произошло на трассе М5 3 10.10.2025, 14:12

4,664

Микроавтобус врезался в стоящий на обочине Hyundai.

ДТП случилось сегодня около 9 утра на 227-м км дороги М5 (Минск — Гомель). 35-летний водитель Mercedes Sprinter выехал за пределы дороги и врезался в легковой Hyundai. Как сообщает ГАИ Гомельской области, по предварительной информации, водитель микроавтобуса уснул за рулем.

38-летний водитель Hyundai погиб на месте ДТП, его 32-летний пассажир получил травмы и был доставлен в больницу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com