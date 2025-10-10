Дроны СБУ разнесли российскую технику на временно оккупированной территории 10.10.2025, 14:18

1,498

Оккупантам устроили «яркие ночные фейерверки».

СБУ с помощью дронов нанесла серии ударов по местам базирования российской техники и личного состава на временно оккупированной территории. Видео показали в сети.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

В ведомстве рассказали, что отработали по целям противника на оккупированных территориях операторы ударных дронов Центра специальных операций «А» Службы безопасности Украины.

«Наши бойцы поразили места сосредоточения техники и живой силы врага», - говорится в сообщении.

СБУ завдала серію ударів по місцях базування російської техніки та особового складу



Оператори ударних дронів ЦСО «А» СБУвідпрацювали по цілях противника на тимчасово окупованих територіях.



Яскраві нічні «феєрверки» забезпечили дрони «FP-2» із 105-кілограмовою бойовою частиною. pic.twitter.com/LDep7cMYYH — СБ України (@ServiceSsu) October 10, 2025

Атаки выполнили беспилотники «FP-2» с боевой частью массой 105 кг - именно эти дроны, как отмечают в СБУ, обеспечили «яркие ночные фейерверки» над позициями оккупантов.

В ведомстве добавили, что СБУ продолжает наносить удары по силам противника «всеми доступными средствами» и отметили, что за каждое преступление россияне понесут справедливое возмездие.

