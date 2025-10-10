закрыть
10 октября 2025, пятница, 15:56
Дроны СБУ разнесли российскую технику на временно оккупированной территории

  • 10.10.2025, 14:18
  • 1,498
Оккупантам устроили «яркие ночные фейерверки».

СБУ с помощью дронов нанесла серии ударов по местам базирования российской техники и личного состава на временно оккупированной территории. Видео показали в сети.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

В ведомстве рассказали, что отработали по целям противника на оккупированных территориях операторы ударных дронов Центра специальных операций «А» Службы безопасности Украины.

«Наши бойцы поразили места сосредоточения техники и живой силы врага», - говорится в сообщении.

Атаки выполнили беспилотники «FP-2» с боевой частью массой 105 кг - именно эти дроны, как отмечают в СБУ, обеспечили «яркие ночные фейерверки» над позициями оккупантов.

В ведомстве добавили, что СБУ продолжает наносить удары по силам противника «всеми доступными средствами» и отметили, что за каждое преступление россияне понесут справедливое возмездие.

