Дроны СБУ разнесли российскую технику на временно оккупированной территории
- 10.10.2025, 14:18
- 1,498
Оккупантам устроили «яркие ночные фейерверки».
СБУ с помощью дронов нанесла серии ударов по местам базирования российской техники и личного состава на временно оккупированной территории. Видео показали в сети.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
В ведомстве рассказали, что отработали по целям противника на оккупированных территориях операторы ударных дронов Центра специальных операций «А» Службы безопасности Украины.
«Наши бойцы поразили места сосредоточения техники и живой силы врага», - говорится в сообщении.
СБУ завдала серію ударів по місцях базування російської техніки та особового складу— СБ України (@ServiceSsu) October 10, 2025
Оператори ударних дронів ЦСО «А» СБУвідпрацювали по цілях противника на тимчасово окупованих територіях.
Яскраві нічні «феєрверки» забезпечили дрони «FP-2» із 105-кілограмовою бойовою частиною. pic.twitter.com/LDep7cMYYH
Атаки выполнили беспилотники «FP-2» с боевой частью массой 105 кг - именно эти дроны, как отмечают в СБУ, обеспечили «яркие ночные фейерверки» над позициями оккупантов.
В ведомстве добавили, что СБУ продолжает наносить удары по силам противника «всеми доступными средствами» и отметили, что за каждое преступление россияне понесут справедливое возмездие.