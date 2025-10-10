Венесуэла предложила месторождения нефти и золота в обмен на отказ США от свержения Мадуро 5 10.10.2025, 14:44

4,102

Николас Мадуро

Фото: Reuters

Переговоры длились месяцами.

Венесуэльские чиновники, стремясь положить конец противостоянию с США, предлагали администрации Дональда Трампа крупную долю в нефтяных и других месторождениях страны. Переговоры, по словам нескольких источников, близких к ним, длились месяцами, пишет The New York Times.

Это предложение оставалось «на столе» даже тогда, когда администрация Трампа назвала правительство Николаса Мадуро «наркотеррористическим картелем», направила военные корабли в Карибский бассейн и начала уничтожать суда, которые, по утверждению американских властей, перевозили наркотики из Венесуэлы.

Согласно этим предложениям, Мадуро был готов открыть нефтяные и золотодобывающие проекты для американских компаний, предоставить им приоритетные контракты, перенаправить поток нефти из Китая в США и перекроить сырьевые соглашения с Китаем, Ираном и Россией.

Венесуэла добывает около 1 млн баррелей нефти в день против 3 млн при Уго Чавесе. Большая часть поставок идет в Китай, за исключением примерно 100 тыс. баррелей, которые Chevron продает в США. Эксперты считают, что при притоке иностранного капитала добыча могла бы резко увеличиться.

Мадуро пытался наладить контакты с американским бизнесом. Государственная нефтяная компания Венесуэлы передала Chevron полный контроль над их совместными проектами, обсуждалась и доля компании в еще одном крупном месторождении. Также велись переговоры с ConocoPhillips, покинувшей страну после национализации активов в 2007 году.

Переговоры были ближе всего к прорыву в мае. В знак доброй воли спецпосланник США Ричард Гренелл помог вернуть в Венесуэлу ребенка, застрявшего в Америке после депортации родителей. Вскоре Каракас освободил задержанного американского ветерана ВВС и передал его Гренеллу.

Однако администрация Трампа в итоге отвергла экономические уступки Мадуро и на прошлой неделе прекратила дипломатические контакты, фактически похоронив сделку. На фоне разрыва дипломатии США усилили военное присутствие в регионе и продолжили жесткую риторику. Многие в обеих странах уверены: истинная цель Вашингтона — смещение Мадуро.

Главным сторонником жесткого курса стал госсекретарь и советник по нацбезопасности Марко Рубио. Он называл Мадуро «беглецом от американского правосудия» и нелегитимным лидером, критикуя дипломатические усилия по Венесуэле. Сторонники переговоров признают, что линия Рубио взяла верх, и в Пентагоне обсуждаются военные сценарии против Венесуэлы.

Трамп уже открыто заявляет о возможности военной кампании в Карибском регионе. «Мы начали использовать мощь вооруженных сил США для уничтожения венесуэльских террористов и наркосетей во главе с Николасом Мадуро», — сказал он на Генассамблее ООН. В июле Трамп подписал секретное распоряжение о применении силы против наркокартелей. Численность американских войск в регионе была увеличена на 6500 человек, а в Карибское море - переброшена флотилия ВМФ США. Параллельно Вашингтон готовит смену власти в Венесуэле. В мае Рубио встретился с оппозиционными лидерами, включая Марию Корину Мачадо. Ее команда подготовила план «100 часов после ухода Мадуро», предполагающий передачу власти Эдмундо Гонсалесу, кандидату в президенты на выборах 2024 года.

Мария Корина Мачадо также представила в Вашингтоне собственный экономический план, утверждая, что при запуске политического перехода США получает выгоду на $1,7 трлн за 15 лет. 10 октября Мачадо стала лауреатом Нобелевской премии мира за 2025 год. Награду присудили «за неустанную работу по защите демократических прав народа Венесуэлы и борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии».

