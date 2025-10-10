На границе конфисковали крупную партию табака

На границе конфисковали крупную партию табака2
- 10.10.2025, 14:53
На более чем 110 тысяч рублей.
На белорусско-литовской границе конфисковали 530 килограмм табака для кальянов. Водитель отправился через красный коридор, указал в декларации окончание временного ввоза автомобиля, а уже в нем нашлась коммерческая партия.
В таможенном комитете сообщают, что за рулем Volkswagen был 38-летний гражданин Молдовы. В его машине нашлось около 415 наименований табака стоимостью 117 000 рублей.
— Получается, не являясь индивидуальным предпринимателем, гражданин перемещал по территории страны крупную партию табака, подлежащего маркировке акцизными марками Беларуси, — отмечают в ведомстве.
Мужчину привлекли к административной ответственности за незаконное перемещение (часть 1 статьи 13.21 КоАП РБ) и оштрафовали на 50 базовых. Табак, который он вез, конфискован.