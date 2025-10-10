«Настолько эффективно, насколько это возможно» 4 10.10.2025, 15:00

1,074

В Польше дали разъяснение по заморозке сроков рассмотрения дел о международной защите.

До 4 марта 2026 года в Польше заморожены сроки рассмотрения дел о международной защите. Управление по делам иностранцев разъяснило, что это значит и почему введены такие меры, заметил Most.

В ведомстве отметили, что решение не означает приостановку производства по делам — они будут рассматриваться, а новые заявления будут приниматься. Но госорган не обязан укладываться в установленные законом сроки (это 6 месяцев со дня подачи заявления, а в сложных случаях либо при большом наплыве заявлений — 15 месяцев).

Кроме того, Управление по делам иностранцев не обязано уведомлять заявителей о том, что дело не будет рассмотрено в установленный срок. И на затягивание сроков или бездействие органа нельзя будет подать жалобу. С 2022 года такая же практика действует по делам о ВНЖ.

«В этот период (до 4 марта 2026 года. — Прим.) не применяются положения о бездействии органа, затягивании производства и об обязанности органа, ведущего производство, уведомлять сторону или участника производства о нерассмотрении дела в срок. Кроме того, на орган, ведущий производство, не налагается штраф и не присуждаются денежные суммы в пользу жалующихся за невынесение решений в установленные законом сроки», — говорится в разъяснении ведомства.

Принятие такой нормы связали с очередным ростом числа заявлений, прежде всего со стороны украинцев. А ее цель — адаптировать административные процедуры к «сложившейся чрезвычайной миграционной ситуации».

«Производства [по делам] будут по-прежнему вестись настолько эффективно, насколько это возможно», — заверили в Управлении по делам иностранцев.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com