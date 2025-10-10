Израильские войска останутся в Газе, пока ХАМАС не разоружится 10.10.2025, 15:23

Это предусматривают условия мирного плана США по окончанию войны.

Войска Израиля останутся в Секторе Газа, пока боевики ХАМАС не сложат оружие, что предусматривают условия мирного плана США по окончанию войны.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Нетаньяху выступил с заявлением о войсках после вступления в силу соглашения о прекращении огня, которое начало действовать в полдень по местному времени.

Чиновник подтвердил, что израильские войска будут оставаться в Газе, чтобы поддерживать давление на ХАМАС, пока группировка не разоружится.

На каком этапе мирный план по Газе

Сейчас израильская армия проводит передислокацию к линии начального отвода, определенной в соглашении о прекращении огня.

Как пишет издание со ссылкой на слова Нетаньяху, Израиль в Газе «сжимает ХАМАС со всех сторон в подготовке к следующим этапам плана». Израильский премьер имеет в виду вторую фазу мирного плана США, представленного недавно американским лидером Дональдом Трампом.

Этот этап предусматривает разоружение ХАМАС и его отход от управления сектором Газа, который должен быть демилитаризован.

«Если это можно будет достичь мирным путем - хорошо. Если нет - будет достигнуто силой», - заявил Нетаньяху.

В то же время ХАМАС должен вернуть всех израильских заложников в течение 72 часов.

Глава правительства Израиля отметил, что все заложники вернутся в течение ближайших дней.

Напомним, 10 октября соглашение о прекращении огня, одобренное Израилем и ХАМАС, вступило в силу.

Силы обороны Израиля с 12:00 начали размещаться вдоль обновленных линий развертывания, готовясь к соглашению о прекращении огня и возвращении заложников.

Соглашение о завершении войны в Газе

Недавно президент США Дональд Трамп представил план по завершению войны между Израилем и ХАМАС. Он содержит 20 пунктов и предусматривает создание международного «Совета мира».

Израиль одобрил первый этап соглашения, которое приведет к прекращению огня и освобождению заложников.

Согласно договору, Израиль частично выведет свои войска, затем ХАМАС будет иметь 72 часа, чтобы освободить всех израильских заложников, а Нетаньяху освободит сотни палестинских удерживаемых лиц.

