«Отравилась суши с вызовом скорой помощи и температурой 39»3
- 10.10.2025, 15:29
- 1,106
Заведение проверила санстанция.
Минчанке Анастасии Лисаевой пришлось вызвать скорую после того, как она отведала суши от доставки Kanso. Своей историей девушка поделилась в соцсети Threads. После этого заведение проверила санслужба, пишет «Зеркало».
«Отравилась суши у нас в Минске, жестко, с вызовом скорой помощи и температурой 39. Вроде как приличная доставка. Говорила с директором сегодня. Она сказала: «Вина не наша точно, никто раньше не жаловался, а продукты свежие», - написала Анастасия.
Минчанка отметила, что «из-за этого отравления не смогла работать», а так как она работает на себя, то финансовые потери ей никто не компенсирует.
«Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией вообще? Как решали ее или как бы решили, если вдруг такое произошло?» — пожаловалась в Threads девушка на суши-бар Kanso.by (ул. П. Мстиславца, 8.).
Пост набрал более 400 комментариев. Некоторые пользователи усомнились, что отравление было вызвано суши. На публикацию минчанки отреагировали и врачи-гигиенисты. Они проверили заведение.
Выяснилось, что с 26 сентября 2025 г. по 7 октября 2025 г. не зарегистрированы случаи инфекционных заболеваний, связанных с употреблением продукции ООО «Гарантия вкуса», пишет госагентство «Минск-Новости».
Вместе с тем специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Первомайского района Минска провели мероприятие технического (технологического, поверочного) характера.
— Деятельность суши-бара приостановлена с 7 октября до устранения нарушений. Также отобраны пробы пищевой продукции для лабораторного исследования на микробиологические показатели безопасности, о результатах которого станет известно позже, — пояснили в санитарной службе.