«Отравилась суши с вызовом скорой помощи и температурой 39» 3 10.10.2025, 15:29

1,106

Заведение проверила санстанция.

Минчанке Анастасии Лисаевой пришлось вызвать скорую после того, как она отведала суши от доставки Kanso. Своей историей девушка поделилась в соцсети Threads. После этого заведение проверила санслужба, пишет «Зеркало».

«Отравилась суши у нас в Минске, жестко, с вызовом скорой помощи и температурой 39. Вроде как приличная доставка. Говорила с директором сегодня. Она сказала: «Вина не наша точно, никто раньше не жаловался, а продукты свежие», - написала Анастасия.

Минчанка отметила, что «из-за этого отравления не смогла работать», а так как она работает на себя, то финансовые потери ей никто не компенсирует.

«Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией вообще? Как решали ее или как бы решили, если вдруг такое произошло?» — пожаловалась в Threads девушка на суши-бар Kanso.by (ул. П. Мстиславца, 8.).

Пост набрал более 400 комментариев. Некоторые пользователи усомнились, что отравление было вызвано суши. На публикацию минчанки отреагировали и врачи-гигиенисты. Они проверили заведение.

Выяснилось, что с 26 сентября 2025 г. по 7 октября 2025 г. не зарегистрированы случаи инфекционных заболеваний, связанных с употреблением продукции ООО «Гарантия вкуса», пишет госагентство «Минск-Новости».

Вместе с тем специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Первомайского района Минска провели мероприятие технического (технологического, поверочного) характера.

— Деятельность суши-бара приостановлена с 7 октября до устранения нарушений. Также отобраны пробы пищевой продукции для лабораторного исследования на микробиологические показатели безопасности, о результатах которого станет известно позже, — пояснили в санитарной службе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com