10 октября 2025, пятница, 15:57
В Варшаве пройдет концерт белорусской группы Dzieciuki

  • 10.10.2025, 15:51
Фото: Charter97.org

Уже сегодня вечером.

Белорусская панк-группа Dzieciuki выступит в Польше в рамках фестиваля OktoBeer Punk 2025, сообщили сайту Charter97.org организаторы концерта.

Концерты состоятся:

10 октября, Варшава — клуб GARAŻ artystyczny (ul. Wałbrzyska 11 (Metro Służew)), начало в 20:00;

11 октября, Катовице — клуб Korba (ul. Złota 1), начало в 20:00.

В обеих программах вместе с Dzieciuki выступит чешская панк-группа The Neunikneš из Остравы.

В Варшаве также примет участие коллектив Wandrounik из Подляшья, а в Катовице — местная группа Populares. После концертов состоятся афтепати с участием DJ Abibok.

Билеты можно приобрести как на входе, так и в предварительной продаже онлайн.

