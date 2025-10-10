закрыть
10 октября 2025, пятница
В Чехии фиксировали неизвестные БпЛА возле военных объектов

1
  • 10.10.2025, 16:07
  • 1,008
В Чехии фиксировали неизвестные БпЛА возле военных объектов

Чешская армия готовится их сбивать.

В Вооруженных силах Чехии сообщили, что в стране также бывали случаи появления неизвестных беспилотников возле стратегических, в том числе военных объектов.

Об этом сообщает IDNES, пишет «Европейская правда», об этом сказала пресс-секретарь Генштаба Зденка Собарна Кошванцова.

По словам пресс-секретаря, в Чехии фиксировались случаи пребывания неизвестных беспилотников у важных инфраструктурных объектов, в том числе военных.

- Однако перечень (этих объектов) – это засекреченная информация, – отметила пресс-секретарь.

Также она не уточнила, когда это происходило.

Пресс-секретарь отметила, что чешская армия готова выявлять, распознавать и обезвреживать их как сбиванием, так и путем радиочастотного воздействия, в зависимости от обстоятельств и баланса рисков.

