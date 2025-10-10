Три фильма с неожиданными сюжетными поворотами 10.10.2025, 16:12

2,530

У них высокие рейтинги.

Психологические триллеры – это те фильмы, которые требуют полного погружения в историю. Постоянное слежение за героями, поиск истины, а потом осознание, что тебя обвели вокруг пальца.

Если вы сторонники такого жанра, то наша подборка на «Кино 24» точно станет такой, которую захочется пересмотреть еще раз, чтобы собрать все пазлы вместе.

«Остров проклятых»

Год выхода: 2010

Рейтинг IMDb: 8.2

Два федеральных маршала прибывают на отдаленный остров, чтобы расследовать исчезновение пациентки из психиатрической больницы для опасных преступников. Но чем дольше главный герой раскручивает это дело, тем больше начинает сомневаться в собственном здравом смысле. Реальность смешивается с галлюцинациями, а финал настолько непредсказуем, что поразит самого требовательного зрителя.

«Исчезнувшая»

Год выхода: 2014

Рейтинг IMDb: 8.1

Идеальные супруги, идеальный дом – пока однажды утром жена не исчезает. Все доказательства указывают на мужа, но каждый новый эпизод ломает предыдущую версию событий.

Фильм стал классикой современных триллеров – блестящая актерская игра, неожиданные повороты и горький привкус правды.

«Девушка с татуировкой дракона»

Год выхода: 2011

Рейтинг IMDb: 7.8

Журналист и загадочная хакерша проводят расследование об исчезновении девушки из семьи шведских магнатов. С каждым шагом они раскрывают все более темные и извращенные секреты семьи. А за этим – история мести, боли и тех, кого общество не хочет видеть.

