Белорусские университеты не вошли в рейтинг The World University Rankings 2026

Первые места занимают университеты США и Великобритании.

Белорусские вузы не вошли в новый международный рейтинг The World University Rankings 2026, который ежегодно составляет британское издание Times Higher Education.

Как и в предыдущие годы, первые места занимают университеты США и Великобритании. Тройку лидеров составляют Оксфордский университет (Великобритания), Стэнфордский университет (США), Гарвардский университет (США).

В первую десятку входят также Кембриджский университет (Великобритания), Массачусетский технологический институт (США), Калифорнийский технологический институт (США), Принстонский университет (США), Имперский колледж Лондона (Великобритания), Цюрихский федеральный технологический институт — ETH Zurich (Швейцария) и Чикагский университет (США).

Наилучшие показатели соседних с Беларусью стран — в Польше. Ягеллонский университет в Кракове и Варшавский университет вошли в группу вузов с местами 401-500. Вильнюсский университет попал в группу 601-800, Латвийский университет — в диапазон 1001-1200, а Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского — в группу 1201-1500.

Московский государственный университет имени Ломоносова оказался в группе 251-300. Однако в рейтинге к нему добавлена пометка об ограниченном участии из-за неполной отчетности и санкций.

Ранее в рейтинг попадал и Белорусский государственный университет. В 2016 году он вошел в группу 801-1000, в последующие годы также не поднимался выше этого диапазона. Однако с 2022 года университет перестал предоставлять информацию в систему Times Higher Education Data Portal, поэтому его временно исключили из рейтинга.

Белорусские вузы можно найти в другом глобальном рейтинге — QS World University Rankings 2026.в нем БГУ занимает 447-е место, а БНТУ вошел в группу 851-900.

