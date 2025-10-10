В Японии развалилась правящая коалиция, действовавшая 26 лет 10.10.2025, 16:44

Входящая в правящую коалицию «Комэйто» отказалась от сотрудничества с партией ЛДП.

Японская правоцентристская партия «Комэйто» в пятницу, 10 октября, покинула правящую коалицию. Это произошло через неделю после того, как вторую партию объединения - правящую Либерально-демократическую партию страны (ЛДП) возглавила 64-летняя Санаэ Такаити, разделяющая консервативные взгляды, пишет («Немецкая волна».

Коалиция действовала с 1999 года, указывает японское агентство Kyodo. Такаити назвала решение «Комэйто» «очень прискорбным», поскольку партии «работали вместе последние 26 лет, даже когда не были у власти».

Что стало причиной развала коалиции

Неделю стороны вели переговоры, в центре которых было три вопроса: взгляд на историю страны, опасения "Комэйто" из-за возможной изоляционистской политики по отношению к иностранцам, а также реформа финансирования политиков. По последнему пункту скандал разразился еще в конце 2023 года, когда выяснилось, что некоторые фракции ЛДП присваивали часть пожертвований в партийные фонды.

С новой силой конфликт возобновился после того, как Такаити уже во главе ЛДП назначила на один из ключевых постов в партии Коити Хагиуду - влиятельного политика, который в декабре 2023 года на фоне скандала с пожертвованиями был вынужден покинуть должность председателя Совета по политическим исследованиям.

Именно по вопросу финансирования ЛДП и "Комэйто" сейчас не смогли прийти к согласию. Правящая партия не только отказалась пересмотреть правила финансирования, но и не дала внятных разъяснений по коррупционному скандалу, заявил председатель "Комэйто" Тэцуо Сайто.

После развала коалиции назначение Такаити премьером под вопросом

ЛДП непрерывно находится у власти в Японии почти 70 лет. Так что обычно назначение на должность премьер-министра страны - формальная процедура, поскольку ее получает представитель партии. Планировалось, что Такаити утвердят в новой должности 15 октября, однако теперь голосование, вероятно, перенесут, пишет Reuters.

Проблема в том, что ЛДП, хотя и лидирует среди других партий по числу представителей в обеих палатах парламента, с развалом коалиции потеряла большинство. А Сайто уже сказал, что его партия не будет поддерживать утверждение Такаити на пост премьер-министра.

В случае, когда явного фаворита нет, кандидатов выдвигают в том числе и оппозиционные партии. Двое кандидатов, которые получают наибольшую поддержку, попадают во второй тур. При расхождениях между палатами приоритет отдается политику, выбранному нижней палатой.

Союз ЛДП и «Комэйто»

ЛДП и "Комэйто" состояли в коалиции и вместе формировали правительство в 1999-2009 годах. Вновь к власти они вернулись в 2012-м и с тех пор продолжали сотрудничество. Все эти годы именно "Комэйто" помогала ЛДП добирать необходимое число мандатов для принятия решений в обеих палатах японского парламента.

Но на данный момент большинства не было и у коалиции: после инициированных в октябре 2024-го премьер-министром и главой ЛДП Сигэру Исибой досрочных выборов объединение получило в нижней палате меньше мандатов, чем оппозиция. А после выборов июле 2025-го большинство было потеряно и в верхней палате. На фоне этого кризиса Исиба в сентябре ушел в отставку.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com