«Передача Украине «Томагавков» могла бы изменить ход войны» 1 10.10.2025, 16:54

Ракета хорошо маневрирует, уходит от средств ПВО.

Разговоры о возможной передаче Украине американских крылатых ракет «Томагавк» (Tomahawk) — пока не более чем политический сигнал Москве. Решение не принято окончательно, а президент США делает осторожные оговорки.

Вместе с тем, поставка в Украину этих крылатых ракет смогла бы изменить ход войны России против Украины. Об этом рассказал основатель украинской компании-разработчика дронов «Первый контакт» Валерий Боровик.

«Пока разговоры о передаче Украине американских крылатых ракет «Томагавк» выглядели как политическое давление на Путина, на Россию, чтобы сесть за стол переговоров. Потому что, если бы было принято решение, не было бы оговорок от президента США о том, что да, я практически принял решение, но я хочу посмотреть, по каким целям, как оно будет применяться, и так далее. То есть это говорит о том, что да, возможно, а возможно и нет. Пока идут разговоры о том, что возможно будет [поставка]. Я думаю, что когда это произойдет, то мы увидим это воочию и услышим об этом», — подчеркнул он.

Эксперт рассказал, что «Томагавк» — очень хорошая ракета с большим опытом применения в бывшей Югославии, Ираке, Афганистане.

«Ракета летит на скорости более 1 600 км/час, даже заявляется, под 2 500 км/час. Она хорошо маневрирует, уходит от средств ПВО. Может лететь на высоте всего лишь 5 м над уровнем моря, то есть хорошо прячется за рельеф местности от средств ПВО, несет боеголовку до тонны. У этой ракеты практически стопроцентная эффективность. Поэтому таких ракет в мире очень мало. И если она будет в Украине, то это хорошая тема для давления на Россию, для хорошего ответа агрессору против его действий», — подытожил основатель компании-разработчика дронов «Первый контакт».

