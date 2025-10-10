«У Путина пропадет желание лезть дальше в Украину» 10.10.2025, 17:01

АлексейГетьман

Контрнаступление и ракеты ВСУ заставят Кремль остановиться.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о переломе на фронте.По его словам, украинские силы активно ведут контрнаступательные действия, нанося врагу ощутимые потери и сдерживая наступление российских оккупантов на ключевых направлениях.

На каких направлениях украинские войска имеют наибольшие успехи? О ситуации на фронте и влиянии новых вооружений сайт Charter97.org поговорил с военным экспертом, майором запаса Нацгвардии Украины Алексеем Гетьманом:

— Наступательная операция россиян, которую они сами же анонсировали еще с конца прошлого года — летняя наступательная операция — ничем не закончилась. Линия фронта не была прорвана, существенных продвижений никаких не произошло.

Любая операция в обороне состоит из трех условных фаз. Первая фаза — это отход на вторую и третью линии обороны, нанося врагу максимальные потери. Вторая фаза — это на какой-то линии остановить и перевести войну в позиционную. Третья фаза — это проводить контрнаступательные действия, контрудары и все то, что подразумевается под активной обороной.

Скорее всего, командующий Сырский имел в виду то, что сейчас наступает третья фаза. Наступление россиян остановлено, они не продвинулись существенно нигде, понесли существенные потери. Добропольское направление, Покровское направление — это наши контрнаступательные действия, которые точнее назвать контрударами.

На остальных участках фронта сохраняется паритет. Если посмотреть, насколько изменяется линия за день, за два, за месяц, то по правилам военной науки это называется стратегически стабилизированная линия фронта. Ситуации, когда линия фронта меняется на 1–2%, не считаются продвижением ни одной, ни другой стороны. Поэтому остановка и невозможность россиян продвигаться дальше — скорее всего, это имел в виду генерал Сырский, когда говорил, что это переломная война.

— Каковы, по вашему мнению, перспективы действий ВСУ в ближайшие месяцы? Можно ли ожидать расширения контрнаступления или основной акцент будет сделан на обороне и изматывании противника?

— Я думаю, что все-таки второе. Проводить контрнаступательные действия для того, чтобы освободить какие-то незначительные части украинской территории с потерями, наверное, прямо сейчас нецелесообразно. Тем более погодные условия не сопутствуют наступательным действиям. В дождливую погоду, при тяжелом грунте, проще вести боевые действия в обороне, чем наступление.

Изматывая врага и укрепляя позиции, на которых ВСУ сейчас держим оборону, думаю, что такая будет генеральная линия вооруженных сил Украины. Хотя, в принципе, не мне такие решения принимать.

Очевидно, у Генштаба свои планы и видение этой ситуации. Но с военной точки зрения сейчас проводить контрнаступательные операции, может, и не стоит. Хотя президент Украины Владимир Зеленский анонсировал контрнаступление на встрече с президентом США Дональдом Трампом. Он сказал, что Украина к этому готова.

Где и как это произойдет, слава Богу, никто про это не знает, кроме небольшого количества людей, которые это планируют, если это запланировано. Потому что, не имея преимущества в живой силе и технике, Украина может добиваться успеха, используя элементы неожиданности. ВСУ не раз это использовали, и это приносило успех.

Поэтому, с моей точки зрения, наступательная операция сейчас возможна, но я не считаю это правильным или обязательным решением. Хотя с политической и эмоциональной точки зрения было бы неплохо. А где и как она может произойти — слава Богу, никто не знает.

— Производство украинских ракет «Фламинго» уже выросло почти вдвое, и они успешно (применяются против целей оккупантов в Крымуhttps://charter97.org/ru/news/2025/10/9/658643/).Как, на ваш взгляд, усиление собственных ракетных мощностей повлияет на ситуацию на фронте и стратегические возможности Украины?

— Я думаю, что россиянам стоит бояться не «Тамагавков» или «Барракуд», которые нам могут передать наши партнеры. Скорее всего, россиянам стоит бояться «Фламинго», «Нептунов» и других наших ракет, которые сейчас завершили испытания в боевых условиях. Мы ожидаем, что они станут на поток.

Есть прогнозы или желание выпускать как минимум 200 ракет «Фламинго» в месяц. Это больше, чем все возможности Российской Федерации. Они выпускают всех ракет «Калибры», «Кинжалы», «Искандеры», «Каэскандеры-М», это примерно 150-170 максимум в месяц. Украина хочет только «Фламинго» выпускать 200.

Мы можем выпускать примерно столько же разных «Нептунов», у ВСУ здесь три модификации, «Нептун длинный» и «Нептун толстый». Не говоря же про другие ракеты. Если Украина сможет масштабировать производство этих ракет и перейти на ракеты всех видов в месяц, то это будет лучшая гарантия безопасности для страны.

И после того, как Украина нанесет удары этими ракетами по военным объектам на территорию Российской Федерации, думаю, очень много чего изменится. И в понимании войны у руководства РФ, и у граждан России. Просто желание лезть дальше в Украину пропадет. Потому что если прилетит по какому-то объекту, например, 10 «Фламинго» с боевой частью больше, чем тонна, то шансов даже в бункере укрыться будет очень сложно.

Поэтому, возможно, именно это и имел в виду генерал Сырский, когда говорил о том, что можно ожидать перелома на линии фронта. Перелом — это невозможность для России наступать дальше и масштабирование выпуска украинских вооружений.

